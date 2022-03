Verratti : « Face au Real, il faudra être à 100% »

Paris a très bien négocié la première manche de son duel contre le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. A domicile, ils se sont imposés 1-0. Ils sont en ballotage favorable avant le retour, mais rien n’est fait encore pour la qualification. Et la tâche à Bernabeu s’annonce compliquée, surtout si Kylian Mbappé venait à manquer ce grand rendez-vous.

Pour Verrati, « être à 80% ne suffira pas »

En terre espagnole, il faudra donc se donner à fond. Et c’est ce à quoi les Parisiens sont préparés. Dans un entretien accordé au site du club, Marco Verratti a indiqué qu’il était impératif de livrer la meilleure prestation possible pour résister au sursaut des locaux. « Je pense qu'il faut y aller avec un gros mental, avec beaucoup de personnalité, a-t-il confié. Il faudra qu’on cherche à jouer notre jeu et être à 100%, que ce soit mentalement ou tactiquement. Individuellement aussi, parce que ce sera très important de gagner des duels, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Donner notre maximum pour faire un grand match, parce que contre Madrid, jouer à 80% ne suffira pas. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Il faut mériter cette qualification et aller là-bas pour gagner ».

A l’aller et même s’ils ne se sont imposés que sur le plus petit des écarts, les Franciliens ont livré une prestation très convaincante. Verratti en convient, mais insiste sur le fait que ce match ne compte plus. « Je pense qu'il ne faut pas trop penser au match aller, au résultat qu’on a fait. C'est comme si on avait joué la première mi-temps et qu'il nous restait la deuxième à disputer. On a un petit avantage, mais ça ne veut rien dire, on ne pourra pas chercher à défendre, surtout que ce n'est pas notre jeu. Et qu’on ne sait pas faire ».

« Faire mieux que ce qu’on a fait au Parc »

« Il faudra livrer un grand match. Faire encore mieux que ce qu'on a produit au Parc, parce que on sait que ces joueurs, chez eux, vont forcément jouer différemment. Après, on connait les ingrédients à mettre pour gagner un match », a-t-il ajouté.

Même s’il faut remettre les compteurs à zéro, il est important de garder les ingrédients qui ont conduit à la victoire et essayer de reproduire la même chose à Bernabeu. Verratti toujours : « Au match aller, nos supporters ont été énormes. J'étais vraiment content que Kylian ait marqué à la fin du match aller, parce qu'ils méritaient une victoire, pour tout ce qu’ils nous ont donné. Ce match aller nous sert maintenant pour arriver avec le plein de forces là-bas. On veut se donner a fond pour eux. Et puis j’ai toujours hâte de jouer des matches comme ça avec mon équipe, contre d'autres grands joueurs, dans un grand stade, pour un grand rendez-vous et quelque chose d'important. »

Paris ne sait pas encore auquel Real Madrid il va devoir face. Est-ce une équipe conquérante et déterminée à renverser la vapeur, ou une formation prudente qui cherchera à exploiter la moindre faille adverse. Verratti est convaincu que sa formation saura s’adapter à n’importe quel scénario : « avec les joueurs qu'on a, pour moi, on peut parvenir à contrôler le match. On a aussi une équipe qui peut jouer les contre-attaques, parce qu'avec la vitesse qu'on a devant, avec les grands joueurs qui font des passes, avec Messi, Neymar Jr, Di Maria, Kylian, quand on a de l'espace, on arrive à être encore plus dangereux. On connait cette équipe et on va préparer ce match comme on a préparé le match aller, de la meilleure façon possible. Je suis sûr qu'on sera prêts ».