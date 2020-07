Vente OM - Le club porte plainte contre Ajroudi, ses avocats contre-attaquent !

Candidat déclaré au rachat de l'OM, Mohamed Ajroudi a reçu une assignation en justice de la part du club. Mais ses avocats ont vite contre-attaqué.

Il ne vous aura pas échappé que tout ce qui a trait à l’ est toujours amplifié, exagéré, et souvent fantasmé en raison de la sublime passion qui entoure ce club. Alors imaginez une vente dudit club ! Forcément, l’annonce officielle de candidature au rachat de Mohamed Ayouchi Ajroudi, accompagné par Mourad Boudjellal, a fait basculer la Canebière dans un état second.

Le tweet de Boudjellal, la défense d’Ajroudi

Les deux hommes ont multiplié les sorties dans la presse, le clan du propriétaire Frank McCourt les avertissements. Avec un message clair du Bostonien : l’OM n’est pas à vendre. Jusqu’à l’assignation en justice envoyée par le club à Ajroudi et Boudjellal ce mardi. L’ancien patron du RC Toulonnais s’est contenté d’un tweet énigmatique, mais le Tunisien a fait appel à ses avocats.

"La direction actuelle de l'OM a lancé une campagne de presse dénigrante à l'encontre de Monsieur Ajroudi. Cette stratégie agressive fondée sur une assignation qui ne résiste pas à l'analyse et qui contient des contrevérités ne doit tromper personne. Cette procédure relève à l'évidence de visées plus médiatiques que juridiques", ont annoncé Maîtres Pardo, Moraine et Siahou dans des propos rapportés par La Provence.

"Ajroudi sait, lui, que l’OM est bien plus qu’une entreprise"

"Monsieur Ajroudi a choisi l'OM parce que Marseille est la ville dans laquelle le football contribue fortement au dialogue et à la fraternité au-delà des fractures habituelles de nos sociétés, a ajouté le clan Ajroudi. Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l'OM, dont il sait, lui, qu'il s'agit de bien plus qu'une entreprise !" Le président Jacques-Henri Eyraud et McCourt apprécieront la référence...

La suite, ce sera donc vraisemblablement au tribunal. "Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à l'honneur de Monsieur Ajroudi. Nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation", ont conclu les avocats du Tunisien.

Qui dit vrai ?

Le problème est simple : soit l’OM négocie vraiment avec le clan Ajroudi et l’assignation en justice ne serait donc qu’un bluff. Soit le clan McCourt n’a réellement jamais eu aucun contact avec le Tunisien, soit la version tenue jusqu’ici, et alors ce dernier ferait bien d’avoir une bonne défense devant la justice. Le feuilleton ne fait que débuter !