Venezuela 0-2 Argentine - L'Albiceleste assure sa place dans le dernier carré

Au terme d'un match bien géré face au Venezuela (0-2), l'Argentine s'est qualifiée pour le dernier carré de la Copa America, ce vendredi soir.

Toujours invaincus dans la compétition, les Vénézuéliens avaient à coeur de faire tomber l' de Lionel Messi, qualifiée pour la phase à élimination directe de justesse, après être totalement passée à côté de son entrée en lice. "Nous voulons contrecarrer les capacités de Lionel Messi autant que possible", avait d'ailleurs prévenu le sélectionneur Rafael Dudamel, en conférence de presse d'avant match.

Si le rendement de la Pulga a plutôt bien été limité par le , Lautaro Martinez et les Argentins se sont chargés de rappeler à leur adversaire du soir que le talent ne se limitait à la patte gauche du joueur du dans les rangs de l'Albiceleste, eux qui se sont imposés après avoir été quelque peu bougés (0-2) afin de se qualifier pour le dernier carré de cette Copa America 2019.

Solide, l'Argentine rend une copie propre

Au terme d'une première mi-temps maîtrisée, l'Argentine était parvenue à rentrer aux vestiaires avec un avantage mérité, après avoir fait la course en tête dès la 11ème minute suite au but de Lautaro Martinez, très en vue dans ce rencontre, qui profitait d'une reprise de volée manquée de Sergio Aguero pour tromper subtilement le portier adverse pour mener son équipe vers le chemin d'une qualification.





Durant le second acte, les débats se voulaient plus équilibrés, et on sentait le Venezuela capable de revenir à hauteur des partenaires du Parisien Angel Di Maria. D'ailleurs, les hommes de Rafael Dudamel auraient même pu obtenir un pénalty à la 65ème minute de jeu, si l'arbitre de la rencontre n'en avait pas décidé autrement, un brin à la surprise générale. Remobilisés, les Venezueliens allaient devoir convertir leurs occasions...

Sous peine de s'exposer à une sanction. Et cette dernière est tombée, à la 75ème minute, quand Giovanni Lo Celso, le joueur du passé par le PSG, profitait d'une faute de main du gardien adverse pour conclure dans le but vide et offrir le but du break à l'Argentine.