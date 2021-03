Varane dévoile enfin ses intentions

Le défenseur du Real Madrid et des Bleus s'est livré ce dimanche matin au micro de Telefoot. A seulement 27 ans, l'ancien lensois compte déjà 72 sélections en équipe de France.

"C'est vrai que les 100 sélections, c'est un chiffre qui fait rêver. On va y aller petit à petit et essayer de progresser comme ça." - Varane

Le joueur merengue devrait jouer face face au Kazakhstan (15h) pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022 et Varane ne cache pas son ambtion de passer le mur du 100 avec le maillot tricolore.

Varane veut passer le mur du 100

"Les 100 sélections, c’est un chiffre qui fait rêver, a apprécié le joueur au micro de Telefoot. Petit à petit, on va essayer de progresser comme ça."

Varane dévoile au passage son ambition ultime dans sa carrière, faire le doublé Mondial - Euro, après avoir remporté le Mondial 2018.

"Un doublé ça fait rêver. Après la Coupe du monde, l’Euro. Quand on a goûté au succès, on a encore envie de revivre ça et de le refaire vivre à tous les supporters. Je n’ai pas encore connu l’Euro, c’est une petite motivation en plus."

En effet, Varane, souffrant d’une blessure musculaire, avait dû renoncer à participer au championnat d’Europe organisé en France, en 2016.

Rappelons également que le cap symbolique des 100 sélections a été atteint par seulement huit joueurs dans l'histoire de l'équipe de France et il n'ya que du beau monde (Thuram, Henry, Lloris, Desailly, Zidane, Vieira, Giroud et Deschamps). À noter que Varane comptabilise déjà 72 capes. À titrte de comparaison, au même âge, Lilian Thuram, recordman avec 142 apparitions avec les Bleus, en comptaient 30 de moins (42).