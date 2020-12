Van Gaal : "Van de Beek a fait une erreur en signant à United"

Le milieu de terrain néerlandais a rejoint Old Trafford cet été, mais peine à trouver du temps de jeu avec les Red Devils.

Louis van Gaal estime que Donny van de Beek a fait une erreur en rejoignant depuis l' au début de l'année.

Van de Beek s'est forgé une excellente réputation chez les Lanciers en tant que milieu de terrain central énergique, ce qui lui a permis de s'engager avec les Red Devils.

Cependant, l'international néerlandais de 23 ans n'a pas eu la vie facile, puisqu'il n'a été titularisé qu'à deux reprises en , la majorité de son temps de jeu étant passé sur le banc.

Aligné d'entrée la semaine passée contre , il est sorti dès la mi-temps alors que son équipe était menée 1-0. Sans lui, ses coéquipiers ont renversé la rencontre pour l'emporter 3-1.

Van Gaal dit qu'il avait prévu les problèmes auxquels Van de Beek est confronté, et pense qu'il y avait de meilleures destinations stylistiques possibles pour son compatriote.

"J'espère que son heure viendra, mais je ne pense pas qu'il ait fait un bon choix, a déclaré l'ancien patron de United à la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo. J'ai dit ça tout de suite.

"Si vous avez Paul Pogba et Bruno Fernandes, à quel poste devrait se trouver Van de Beek ? Il n'a pas les qualités de Pogba et Fernandes. Et maintenant, vous voyez que Pogba ne commence pas souvent. Où Van de Beek devrait-il jouer alors ?

"Je pense que vous auriez pu le voir avant. Il y a tellement d'équipes qui auraient pu mieux lui rendre justice. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités."

Van de Beek ne serait pas le premier joueur à avoir du mal à se lancer à la Premier League, mais à s'épanouir plus tard. Avec une saison aussi particulière dûe à la pandémie de coronavirus, il est probable que Van de Beek ait sa chance à l'avenir.

United s'apprête à entrer dans une période de festivités intense et compte cinq matches - Sheffield United, , , Leicester et Wolves - avant le début de l'année.

Comme Solskjaer devrait connaître une forte rotation, Van de Beek devrait avoir sa chance et doit montrer qu'il a les qualités nécessaires pour s'épanouir à Old Trafford.