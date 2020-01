Van de Beek ne quittera pas l'Ajax cet hiver

Le milieu néerlandais Donny Van De Beek n'a pas l'intention de quitter l'Ajax cet hiver, malgré des approches du Real et de Man United.

La star de l' , Donny van de Beek, a affirmé qu'il ne quittera pas son club durant le mercato de janvier, bien qu'il soit flatté par l'intérêt manifesté par certains des plus grands clubs européens. Âgé de 22 ans, le milieu batave s'est fait connaître la saison dernière lors de la superbe campagne de l'Ajax en . Il a marqué quatre buts dans cette compétition, y compris face à des équipes de renom comme la et .

Ce rendement étincelant a considérablement augmenté sa cote, et le ont été cités parmi les courtisans du jeune Hollandais. Mais alors que les Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt sont partis respectivement pour Barcelone et la Juventus, Van de Beek est resté en durant l'intersaison. Il a ensuite repris là où il s'était arrêté en 2019-20, marquant huit buts en 26 matchs dans toutes les compétitions - bien qu'il n'ait pas pu qualifier l'Ajax pour les 8es de Ligue des champions puisque les champions des ont échoué à la 3e place de leur poule.

Et tout transfert éventuel devra attendre un peu plus longtemps car il a écarté toute idée de départ à la mi-saison. "Ce n'est pas", a déclaré Van de Beek à FOX Sports lors d'une interrogation sur un éventuel transfert "Je l'ai déjà dit et je le redis: je resterai à l'Ajax cette saison, et peut-être aussi la saison prochaine. Ces rumeurs sur le Real Madrid ou Man Utd sont un bon signe, mais ce n'est pas important aujourd'hui. J'ai dit que je resterai à l'Ajax et je le ferai à 100%."

Alors que la deuxième partie de saison est en passe de débuter, l'Ajax a mis sa déception européenne de côté pour se concentrer sur la défense de son titre d'Eredivisie. Le club se trouve actuellement trois points devant son dauphin, l'AZ Alkmaar, et à sept du rival historique, le Eindhoven. L'Ajax renouera avec la compétition le 19 janvier, lors de la visite du Sparta Rotterdam à la Johan Cruyff Arena.