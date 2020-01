Valentino Lazaro rejoint Newcastle United en prêt (Officiel)

Après avoir beaucoup recruté en ce mercato hivernal, l’Inter de Milan commence désormais à dégraisser. Ce vendredi, les Lombards se sont séparés provisoirement de leur jeune milieu autrichien, Valentino Lazaro. Ce dernier prend la direction de United dans le cadre d’un prêt.

Lazaro n’a que très peu joué avec l’Inter, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du Hertha. Il ne compte que six apparitions avec les Nerazzurri, toutes compétitions confondues.

✍️ #NUFC have completed the signing of Valentino Lazaro on loan from @Inter until the end of the season.



Welcome, @valentinolazaro!