Valence-Arsenal 2-4, Aubameyang et Arsenal enfoncent le clou

Bien que plus fébrile lors de la 1e manche, Arsenal a assuré sa qualification pour la finale de la Ligue Europa en battant une nouvelle fois Valence.

1/2 finale retour de la

Valence- : 2-4

Buts : Gameiro (11e, 58e); Aubemeyang (17e, 69e, 89e), Lacazette (50e)

Ppur la première fois depuis 13 ans, Arsenal va prendre part à une finale européenne. Ça sera le 29 mai prochain à Bakou. Les Gunners ont composté leur ticket pour la finale de la Ligue Europa en écartant Valence de leur chemin. Comme à l'aller, ils ont pris le dessus sur leurs opposants. Ce fut plus compliqué qu'à l'Emirates, mais à aucun moment Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n'ont tremblé.

La renconre était partie sur de bonnes bases. Au bout de dix-sept minutes de jeu, il y a déjà eu deux buts marqués. Obligée de scorer rapidement pour s'offrir un espoir de qualification, l'équipe locale a fait la différence dès la 11e minute par Kevin Gameiro. L'attaquant français a fait la différence en convertissant un service de Rodrigo.

La joie des Espagnols a cependant été de courte durée, puisqu'à peine six minutes plus tard, Arsenal a égalisé. Déjà intenables à l'aller, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont encore sévi. Le Français a servi le de la tête à l'entrée de la surface, et ce dernier n'a pas raté l'offrande, faisant la différence d'une frappe imparable.

50 - Since his Arsenal debut in August 2017, Alexandre Lacazette has been directly involved in 50 goals for the club in all competitions, more than any other player (35 goals, 15 assists). Striking. pic.twitter.com/rCh56K3p8D — OptaJoe (@OptaJoe) 9 mai 2019

Gameiro seul valencien à surnager

1-1, le score n'a ensuite plus évolué jusqu'à la pause. Un résultat qui a préservé les chances des Ché pour la seconde période. Cela étant, ces derniers ont vite été refroidis au retour des vestiaires. Lacazette les a punis une seconde fois en trompant Neto d'un tir en pivot à l'entrée de la surface. Déjà double buteur à l'aller, l'ancien Lyonnais a confirmé ainsi son excellente forme du moment.

Avec ce deuxième but des visiteurs, les débats étaient pliés puisque Valence était obligé alors de scorer quatre autres fois pour passer. L'équipe de Marcelino n'a ajouté qu'un seul but, une nouvelle fois par Gameiro (58e). La remontada ne s'est pas conjuguée à l'espagnol cette semaine. Arsenal a même déroulé vers la fin en s'offrant deux autres réalisations. Elles ont été l'oeuvre d'Aubameyang. Le Gabonais parachevait le succès des siens en reprenant du bout du pied un service parfait de Maitland-Niles (69e) avant de conclure en puissance un jeu en triangle avec Guendouzi et Mkhitaryan.