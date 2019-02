Vadim Vasilyev quitte l'AS Monaco

Le Russe Vadim Vasilyev va quitter l'AS Monaco. Le club du Rocher a pris la décision de se séparer de son vice-président.

Coup de tonnerre sur le Rocher. Vadim Vasilyev n'est plus le vice-président de l'AS Monaco. L'information a filtré en fin d'après-midi et a été confirmée par le club princier à travers un communiqué. Le dirigeant russe est victime à son tour des mauvais résultats spotifs depuis le début de la saison, ainsi que des grosses pertes financières enregistrées en raison de mercatos mai assurés.

Rybolovlev : "Des erreurs importantes ont été commises"

C'est Dimitri Rybolovlev qui a opté pour ce choix radical, et il ne s'en cache pas. Dans le communiqué monégasque, il s'est exprimé et a assumé ce licenciement : "Pendant les six années au cours desquelles Vadim Vasilyev a travaillé à l’AS Monaco nous avons parcouru, ensemble, un long chemin. Nous avons connu de nombreux succès : notre équipe est montée sur le podium de la Ligue 1 cinq fois, pour la première fois depuis 17 ans le Club a remporté le championnat de France, et a accédé aux demi-finales de la Ligue des Champions. Cependant, des erreurs importantes ont été commises l’année dernière, ce qui nous a menés aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans".

Vasilyev s'est aussi fendu d'un message, essentiellement pour faire part de son gratitutde par rapport à la confiance dont il a bénéficié jusqu'à aujourd'hui : "Je tiens à remercier le Président Dmitry Rybolovlev qui m’a permis de diriger l’AS Monaco et de vivre cette expérience exceptionnelle, si riche en émotions. Durant ce temps, j’ai fait tout mon possible pour permettre au Club d’obtenir des résultats en adéquation avec nos ambitions. Malgré les derniers mois difficiles, je suis fier du bilan présenté à la fin de ces six années intenses. J’aimerais remercier SAS le Prince Albert II pour son soutien (...) J’ai une pensée pour tous les supporters du Club, avec qui j’ai partagé de très beaux moments. Aujourd’hui c’est avec une très forte émotion que je quitte ma fonction de vice-président et directeur général du club. Pour finir je voudrais adresser tous mes encouragements à Leonardo, bien sûr, mais aussi à toute l’équipe. Je suis convaincu que le groupe est sur la bonne voie et que la fin de saison permettra aux joueurs de montrer toutes leurs qualités pour sauver ce merveilleux club".

Rybolovev a fait savoir qu'il va nommer un nouveau vice-président lors du prochain conseil d'administration du club, prévu le 22 février. Il est convaincu que l'AS Monaco va repartir de l'avant en dépit de toutes les secousses qu'elle a connues dernièrement : "Ce n’est pas la première fois que l’AS Monaco traverse une période de crise. Il y a sept ans, nous avons déjà relevé le club de la situation très délicate dans laquelle il se trouvait. Nous allons essayer de tendre à nouveau vers une telle réussite. Ce sera bien sûr difficile, mais je tiens à faire mon maximum pour cela et, je suis convaincu que ces changements nous permettront d’atteindre nos objectifs !"

Vasilyev était à Monaco depuis 2013. Il était là au tout début du projet russe - quand le club végétait en Ligue 2 -, officiant comme bras droit de l'actionnaire principal. Son nom est inévitablement associé aux nombreuses réussites qu'a connues l'AS Monaco durant les dernières années, et dont le point d'orgue a été la conquête du titre de champion de France en 2017.

Vasilyev a aussi construit sa réputation à travers son sens aigu des affaires. Sous ses commandes, l'ASM a su progresser sportivement, tout en réalisant chaque année des profits sur le plan budgétaire. La politique de "trading des joueurs", avec le recrutement des jeunes éléments prometteurs à prix bas, puis leur revente pour des montants mirobolants, a été grandement louée tant que la formation princière se maintenait dans les hautes sphères du championnat français.

Mais, en cette saison 2018/19, la méthode en question a montré ses limites. Depuis l'entame de l'exercice, l'ASM bataille pour le maintien dans le championnat français. De plus, l'équipe reste sur deux éliminations prématurées en Ligue des Champions (dès le premier tour). Un déclin évident, dont les coaches (Leonardo Jardim et Thierry Henry) avaient été les premiers à en faire les frais. Désormais, c'est donc au tour de Vasilyev de payer les pots cassés en laissant sa place, et ce malgré le léger regain de forme affiché lors des derniers matches suite au retour de Jardim sur le banc.