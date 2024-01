US Revel - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un des chocs des 32es de finale de la Coupe de France mettra aux prises l’US Revel et le Paris Saint-Germain, ce dimanche.

Alors qu’ils ont débuté depuis vendredi, les 32es de finale de la Coupe de France suivent leur cours, et prennent fin ce dimanche 07 janvier. Champion de France, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade Pierre-Fabre pour y défier l’US Revel en clôture de cette échéance.

Paris part largement favori

Club amateur de sixième division française, l’US Revel tombe sur le gros morceau de la compétition. Vainqueur de Blagnac (1-1, t.a.b 4-2) au tour précédent de la compétition (8e tour), le club dirigé par Nicolas Giné tombe sur le Paris Saint-Germain tentera de retrouver les 16es de finale. En pleine confiance, l’entraîneur des locaux avait, dans un entretien accordé à RMC, prévenu les Franciliens.

« On sera obligé de s'adapter. On va se focaliser sur nous, sur ce qu'on veut présenter. Ce que je souhaite en face, c'est qu'il y ait toutes les stars sur le terrain ou dans l'effectif pour que la fête soit totale et qu'on puisse rivaliser une fois dans notre vie face aux stars du ballon… Notre force est plus collective qu'individuelle… On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c'est très compliqué », avait lancé Giné.

De son côté, le Paris Saint-Germain vient dans la compétition avec une pleine confiance. Après avoir remporté son premier trophée de l’année en battant Toulouse FC (2-0) en finale du Trophée des champions, le club francilien envisage d’écarter Revel pour poursuivre dans la compétition. Les hommes de Luis Enrique sont sur une série de trois victoires et deux matchs nuls toutes compétitions confondues pour leurs cinq derniers matchs.

Horaire et lieu du match

US Revel – PSG

32es de finale Coupe de France

Lieu : Stade Pierre-Fabre

A 20h45 française

Les compos probables du match US Revel - PSG

PSG : Navas – Mukiele, Danilo, Marquinhos, Kurzawa – Ugarte, Vitinha, Soler- Kolo Muani, Barcola, Ramos

Sur quelle chaîne suivre le match US Revel - PSG

La rencontre entre l’US Revel et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 07 janvier 2024 à partir de 20h45 sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.