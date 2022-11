Uruguay - Corée du Sud : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Uruguay - Corée du Sud.

Petit choc entre deux belles nations du football mondial dans le groupe H. D'un côté, l'Uruguay, poil à gratter lors des dernières éditions de la Coupe du monde et de la Copa America avec un défense très solide et des attaquants talentueux et de l'autre, la Corée du Sud, une nation joueuse, intéressante, en pleine expansion et qui bénéficie désormais du très talentueux, Heung Min Son.

Suarez et Cavani, deux armes vieillissantes

Quart de finaliste de la dernière Coupe du monde après s'être offert le Portugal en huitième, qu'il retrouvera lundi prochain, l'Uruguay reste une nation ambitieuse, même si son parcours de qualification n'a pas été de tout repos. Il faut dire que la Céleste a certes toujours des joueurs de talents et ce, dans toutes ses lignes, mais ses stars sont vieillissantes.

Pour la dernière danse de Luis Suarez et Edinson Cavani, mais aussi de Diego Godin et de Fernando Muslera, l'Uruguay veut bien figurer dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Diego Alonso, qui a remplacé l'éternel Oscar Tabarez resté quinze ans à la tête de la sélection nationale, peuvent légitimement nourrir des ambitions.

Valverde et Darwin, les nouveaux espoirs de l'Uruguay

Après tout la relève est déjà présente avec Federico Valverde et Darwin Nunez, mais aussi Bentancur qui incarnent le présent et le futur de la Céleste. L'Uruguay part favori de cette rencontre fort de son expérience dans la compétition, des ses forces en présence, mais aussi de l'historique des confrontations face à la Corée du Sud (voir plus bas), mais doit se méfier face à la bande d'Heung Min Son.

Incertain en raison d'une blessure au visage face à l'Olympique de Marseille, la star de Tottenham, figure de proue de cette sélection sud-coréenne sera bel et bien de la partie pour cette Coupe du monde au Qatar. Demi-finalistes en 2002, les Guerriers Taeguk n'ont plus passé la phase de poules d'un Mondial depuis 2010 et auront à coeur de mettre fin à cette série.

Heung Min Son en mission

Avec un effectif dont la majorité des joueurs sont arrivés à maturité, c'est le moment idéal pour la Corée du Sud de Son de frapper un grand coup. Nul doute que ce ne sera pas une partie de plaisir face à l'Uruguay, mais la Corée du Sud à sa carte à jouer. Il faudra partir du bon pied dans cette compétition pour essayer de nourrir l'ambition d'atteindre à nouveau les huitièmes de finales.

Match Uruguay - Corée du Sud Date 24 novembre 2022 Heure 14h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Uruguay - Corée du Sud ?

Le match entre l'Uruguay et la Corée du Sud sera diffusé sur la chaine BeIN Sports 1 à partir de 14h ce jeudi.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports 1 BeIn Connect

Les compositions probables

Diego Alonso a de quoi faire pour composer un beau onze de départ pour affronter la Corée du Sud. Si Fernando Muslera n'est plus le titulaire dans les buts, c'est Sergio Rochet qui tiendra le poste de titulaire durant la compétition. En défense, sur les côtés, Valera et Oliveira semblent indéboulonnables dans l'esprit du sélectionneur.

En revanche, dans l'axe de la défense, Alonso a des choix à faire. Si Gimenez est intouchable, à ses côtés, Diego Godin et Caceres, notamment peuvent l'accompagner. Deux joueurs expérimentés, bien que le premier soit sur le déclin depuis deux ans. Pour ce premier match, c'est probablement Caceres qui sera privilégié.

Au milieu de terrain et devant, l'Uruguay est bien garni. Le moteur de cette équipe se nomme Federico Valverde et sera entouré de Bentancur, en grande forme avec Tottenham et Vecino. Devant, Luis Suarez et Darwin Nunez seront alignés, contrairement à Edinson Cavani très probablement remplaçant. Vainqueur de la Copa Libertadores et très performant avec Flamengo, De Arrascaeta devrait compléter ce trio offensif.

En face, la Corée du Sud va s'appuyer sur quasiment l'ensemble de ses joueurs évoluant à l'étranger. Dans les buts, Kim Seung-gyu, le gardien d'Al-Shabab en Arabie Saoudite, sera titulaire. En défense, le Napolitain, Kim Min-jae sera le garant de la solidité coréenne. Il sera accompagné par Kim Young-gwon dans l'axe, tandis que Kim Moon-hwan et Kim Jin-su occuperont les deux côtés de la défense.

Au milieu de terrain, Paulo Bento va profiter de toute l'expérience acquise par Jung Woo-Yeong et Lee Jae-sung en Bundesliga, tandis que le milieu de l'Olympiakos, Hwang In-beom complètera ce trio.

Enfin, devant Heung-Min Son sera mis dans les meilleures conditions pour briller et faire rêver tout un peuple. Il sera aux côtés de l'ancien bordelais, Hwang Ui-jo, actuellement à l'Olympiakos et Hwang Hee-chan, le joueur de Wolverhampton.

La composition probable de l'Uruguay : Rochet – Varela, Caceres, Gimenez, Olivera – Bentancur, Vecino, Valverde – De Arrascaeta, Suarez, Nunez.

La composition probable de la Corée du Sud : Kim Seung-gyu – Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su – Jung Woo-Yeong, Hwang In-beom, Lee Jae-sung – Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo.

Cinq derniers résultats

Uruguay Corée du Sud Canada 0-2 Uruguay (27/09) Corée du Sud 1-0 Islande (11/11) Uruguay 0-1 Iran (23/09) Corée du Sud 1-0 Cameroun (27/09) Uruguay 5-0 Panama (11/06) Corée du Sud 2-2 Costa Rica (23/09) USA 0-0 Uruguay (05/06) Japon 3-0 Corée du Sud (27/07) Mexique 0 -3 Uruguay (03/06) Corée du Sud 3-0 Hong Kong (24/07)

