Neymar au PSG, un transfert bien plus cher que prévu

Le transfert daté du 3 août 2017 a été bouclé à 222 millions d'euros, ce qui en fait la signature la plus chère de l'histoire. Mais ce n'est pas tout.

Le Paris Saint-Germain a signé Neymar en 2017 en payant les 222 millions d'euros qui étaient stipulés comme clause de résiliation dans son contrat avec le FC Barcelone.

Neymar a coûté une fortune au PSG

Ce montant a pris le monde entier de court et a fait du Brésilien la signature la plus chère de l'histoire du football, un record qui tient toujours. Cependant, le journal espagnol El Mundo a eu un accès exclusif aux montants totaux du transfert et, d'après ses informations, l'opération entière a coûté 489 228 117 euros au club parisien.

Le contrat, daté du 3 août 2017, établissait un salaire annuel brut de 43 334 400 euros pour cinq saisons, selon l'histoire. En outre, une sixième campagne a été ajoutée pour laquelle il recevrait le chiffre de 50 556 117 euros s'il restait au club, en guise de bonus.

L'article continue ci-dessous

L'accord comprenait également un renouvellement automatique à la fin de la durée du contrat pour une saison supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2023, cette clause ne pouvant être exécutée qu'unilatéralement par le joueur brésilien.

Le 8 mai 2020, Neymar a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en 2025.

L'information d'El Mundo ajoute que ce renouvellement a été basé sur des conditions financières similaires à celles de la dernière année de son précédent contrat et que le joueur a cédé tous les droits d'image liés au PSG au club français.