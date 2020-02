United-Watford (3-0) - Une victoire et des promesses

Manchester United s'est replacé à la 5ème place du classement en disposant de Watford au terme d'une prestation aboutie, notamment offensivement.

Pour passer devant et revenir à trois points des Blues de , quatrièmes, avait tout intérêt à s'imposer ce dimanche, face à , 19ème de . À Old Trafford, les Red Devils ont assuré l'essentiel, grâce au premier but de sa recrue de Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes, le facteur X qui manquait

Arrivé fin janvier du Sporting contre 55 millions d'euros, le Portugais s'est en effet montré décisif sur un pénalty qu'il s'était lui-même chargé de provoquer (41e). Pour son troisième match en tant que titulaire, Bruno Fernandes a permis aux Mancuniens d'ouvrir le score alors que leur domination était jusque là trop stérile pour faire sauter le verrou adverse. Avant lui, Aaron Wan Bissaka n'avait pas cadré sa tentative (18e), même chose pour le Brésilien Fred (38e).

Au retour des vestiaires, Troy Deeney pensait remettre les deux équipes à égalité, mais son but était finalement refusé après l'utilisation de la VAR (52e). Six minutes plus tard, Anthony Martial permettait aux Mancuniens de faire le break, lobant Ben Foster après s'être joué de ses défenseurs (58e). Toujours en seconde période, Mason Greenwood se mêlait lui aussi à la fête et triplait la mise d'un tir qui se logeait en pleine lucarne (75e). Manchester avait définitivement fait plier Watford.