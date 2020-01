United - Solskjaer espère refaire le coup du PSG face à City

L'entraîneur norvégien a intimé à ses joueurs de se souvenir de leur renversement de situation face au PSG pour croire à une qualification.

L'entraîneur de Ole Gunnar Solskjaer a appelé ses joueurs à retrouver l'état d'esprit de l'incroyable come-back de la saison dernière face au PSG en pour tenter de renverser les Citizens en demi-finales de la .

Les Red Devils se sont inclinés sur leur pelouse (1-3) ce mardi, les hommes de Pep Guardiola prenant ainsi un véritable avantage avant le match retour prévu le 29 janvier prochain à l'Etihad Stadium. Les coéquipiers de Marcus Rashford ont été plombés par une entame désastreuse, encaissant trois buts à Old Trafford en première mi-temps pour la première fois depuis mai 1997.

"Dès leur premier but et surtout le deuxième, nous avons eu du mal à les maîtriser, a déclaré Solskjaer à Sky Sports. Une bonne réaction en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps jusqu'à ce qu'ils marquent, c'était un va-et-vient. Nous n'avons pas assez bien géré leur système, nous savons qu'ils peuvent jouer de cette façon. Ils ont joué de cette façon la saison dernière et ont battu 5-0.

"Sur le premier but, on ne peut rien faire, sur le deuxième ont est négligents, et le troisième, on ne s'en est pas remis."

Alors que les chances de United d'atteindre la finale sont très faibles, Solskjaer a rappelé à son équipe l'incroyable retournement de situation qu'elle avait effectué l'an dernier alors qu'il était encore manager par intérim du club. "Nous avons déjà montré que nous étions capables de renverser la vapeur après un mauvais match à domicile.

"Le PSG est le dernier exemple et nous devons croire que nous pouvons faire une performance."