United – City (0-0), Pep Guardiola : "Ce n’était pas un derby"

Dans un derby de Manchester bien terne aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, les deux équipes semblent se satisfaire de ce point du nul.

Il est d’ordinaire normal de dire qu’un derby qu’importe son origine est toujours un match spécial dans une saison. Celui de Manchester n’échappe pas à la règle entre l’historique United et le nouveau riche de City, cherchant à faire de l’ombre à son imposant voisin. Depuis une dizaine d’années, le rapport de force a basculé en faveur des Citizens que les Red Devils se sont enfermés dans une sorte de banalité au niveau des résultats.

Pour ce samedi, à Old Trafford, les hommes de Pep Guardiola ne sont pas arrivés en bombant le torse. S’il a été impérial en Ligue des Champions, a déjà perdu de précieux points en et se trouvait même derrière United au moment du coup d’envoi. Après 90 minutes, c’est bien le statu quo puisqu’aucune équipe n’a réussi à prendre le meilleur sur l’autre.

"Nous nous sommes créé trois ou quatre occasions claires, vous ne pouvez pas espérer grand-chose contre une équipe comme United. C’est un bon point au final et il sera important dans le futur", a déclaré Guardiola à la BBC.

Pourtant après seulement onze journées, les Citizens pointent déjà à cinq points du leader et affrontait une bête blessée. En effet, malgré une victoire au Parc des Princes lors de la première journée, a été éliminé de la Ligue des Champions et reversé en après sa défaite à Leipzig, mercredi.

Guardiola veut du public

Depuis plusieurs semaines, les Red Devils sont critiqués et Ole Gunnar Solskjaer toujours plus sur la sellette. Mais les coéquipiers de Paul Pogba se sont montrés solides collectivement et défensivement, quitte à délaisser l’aspect offensif.

"United est toujours une équipe solide, c’est Old Trafford et c’est seulement pour quelques détails, qu’ils ont été éliminé de la Ligue des Champions, a poursuivi l’Espagnol. On savait qu’ils étaient dangereux quand ils peuvent prendre de la vitesse mais nous les avons bien contrôlés."

A écouter Pep Guardiola, Manchester City peut donc avoir le sourire de ce point ramené d’Old Trafford. Le sourire, l’ancien coach du Barça ne l’avait pas au moment de parler de l’ambiance dans le Théâtre des Rêves. A l’image du spectacle sur le terrain, ce derby a manqué d’âme en l’absence des supporters, le nord de l’ n’ayant pas encore été autorisé à recevoir du public.

"Ce n'est pas un derby, ce serait différent avec les gens et peut-être qu'ils auraient poussé plus. C'est différent chaque semaine sans les gens, le virus est toujours là, il faut faire attention."