United-City (0-0) - Pas de vainqueur au terme d'un derby bien terne

Peu d'occasions de buts, peu de prises de risque et au final un match nul sans but dans ce derby de Manchester plutôt décevant.

Le derby n'aura pas tenu toutes ses promesses ce samedi après-midi à Manchester. Dans une rencontre fermée, les deux équipes ont surtout cherché à rester bien en place, sans jamais trouver la faille.

Il faut un coup de pied arrêté pour voir une première occasion de but, mais la tête de Lindelöf est trop croisée, et McTominay est trop court pour couper au deuxième poteau. Les deux équipes cherchent avant tout à rester en place et le match peine à se lancer.

De leur côté, les Citizens opèrent sur contre-attaques, et Raheem Sterling s'illustre par un petit numéro dans la surface adverse avant d'être contré au dernier moment par la défense adverse.

La plus grosse occasion de ce premier acte est à mettre au crédit de Ryad Mahrez, le moins en vue des attaquant pour les Skyblues. La sortie de balle est ed toute beauté, Gabriel Jesus relaie pour De Bruyne, dont la passe en une touche exceptionelle décale parfaitement l'international algérien sur la droite de la surface, mais ce dernier bute sur De Gea.

Au retour des vestiaires, Rashford croit obtenir un penalty pour une faute de Walker, mais il est finalement signalé hors-jeu au départ de l'action par la VAR. Dans une rencontre toujours aussi fermée, tente de mettre la main sur le jeu, alors que le gros pressing des Red Devils se fait moins efficace.

L'article continue ci-dessous

Les hommes de Guardiola se créent une nouvelle énorme occasion avec le ballon pour Jesus dans la surface, lequel remise intelligemment pour De Bruyne. Mais la finition n'est toujours pas au rendez-vous, puisque le Belge est contré de près.

Malgré le coaching effectué par les deux entraîneurs, les opportunités sont toujours aussi rares dans une fin de match bien décevante au vu de la quantité de talent présente sur le terrain. Le coup-franc de De Bruyne est directement dans le mur, les corners ne trouvent pas preneur et les deux équipes finissent en marchant. Fernandes cadre enfin pour United en deuxième mi-temps, directement sur Ederson.

Côté classement, ce match nul fait reculer les deux équipes, qui se retrouvent respectivement septième et huitième, alors que se profile une nouvelle journée de championnat en semaine. Au programme : West Brom pour City et Sheffield pour United.