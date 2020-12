"Unir des jeunes passionnés par le sport du monde entier" - Roberto Carlos loue le football pour l'amitié

L'ancien arrière gauche est heureux de soutenir l'initiative de Gazprom, qui vise à apporter le sport aux jeunes générations.

Roberto Carlos est ravi de poursuivre son travail d'ambassadeur de Football for Friendship, affirmant que le programme a aidé des enfants de tous les coins de la planète à se rassembler dans leur amour du sport.

L'ancien arrière gauche du , du et de l'Inter a commencé à travailler avec le projet parrainé par Gazprom l'année dernière, et il a continué à jouer ce rôle en 2020 au milieu de la tourmente de la pandémie de Covid-19.

En tant qu'ambassadeur mondial de F4F, il a réaffirmé son engagement à travailler avec les jeunes et à leur inculquer l'amour du sport.

"Chaque année, cela réunit filles et garçons sur le terrain d'un véritable tournoi international, leur apprend à communiquer avec des pairs de différents pays", a expliqué le Brésilien.

«En 2020, Football for Friendship réunit à nouveau des jeunes passionnés par le sport du monde entier, et tout le monde ici, nous apprenons quelque chose de nouveau, nous nous faisons de nouveaux amis et venons de vivre une expérience inoubliable.

"Il est très important de soutenir de telles initiatives. Le football pour l'amitié est un véritable ascenseur social, donnant à la jeune génération l'opportunité de réaliser son potentiel et de réaliser ses rêves".

"J'ai vraiment aimé l'idée de faire du sport pour les enfants et les adultes. Les choses les plus importantes sont l'amitié et le sport. Football for Friendship est un projet unique qui donne des chances égales à tous les enfants du monde."

Bien qu'il soit maintenant à la retraite du football professionnel, Roberto Carlos continue de suivre de près le sport.

Connu pendant ses années de jeu comme l'un des meilleurs arrières gauches du monde, il pense désormais que Marcelo, son successeur à la fois avec Madrid et le Brésil, mérite cette couronne.

"Je pense que Marcelo est un phénomène. Chaque fois qu'ils me le demandent, je réponds toujours qu'il est un excellent joueur, mais il y en a différents, bien sûr, cela dépend de l'époque, mais actuellement Marcelo est le mètre étalon pour toute arrière gauche», at-il ajouté.

Il est également ravi de voir deux jeunes compatriotes, Vinicius Junior et Rodrygo, jouer sur son ancien terrain de jeu à l'Estadio Santiago Bernabeu.

"Vinicius est une vraie star, il montre du vrai football brésilien et il aime jouer en un contre un", a expliqué Roberto Carlos.

"De nos jours, il n'y a aucun joueur qui puisse montrer la même vitesse que lui. Aujourd'hui, personnellement pour moi, Vinicius est pratiquement un exemple de joueur brésilien qui montre le football brésilien!"

"Rodrygo est le gars qui est très humble, mais la qualité de son jeu est incroyable! J'apprécie vraiment ces deux joueurs brésiliens. Vinicius est plus rapide et un joueur intelligent, mais Rodrygo est réfléchi et équilibré, c'est cool!"

Le vainqueur de la 2002 a également fait confiance à l'entraîneur brésilien Tite pour ramener les jours de gloire de la Selecao.

"Le problème, c'est que tout le monde veut revoir l'équipe nationale qui était à mon époque pour revenir aux titres!" il a dit.

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas une tâche facile, car il y avait de grands joueurs à mon époque: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka, Robinho. Mais Tite fonctionne bien, il est patient et il a montré de bons résultats à la Copa America, à la et la Coupe du monde.

"Notre équipe nationale a été la première au monde, et maintenant c'est la troisième, après la et l' . Mais quand même, il peut atteindre son objectif, et l'équipe recommencera à gagner."