UNFP - Keylor Navas (PSG) élu meilleur gardien de la Ligue 1

Le gardien de 34 ans a remporté le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison 2020/21 de Ligue 1, ce vendredi. Il devance notamment Mike Maignan.

Depuis son arrivée dans la capitale, il ne cesse d'impressionner. Ancien portier du Real Madrid, Keylor Navas n'a pas mis bien longtemps à s'adapter à la France et s'est tout de suite imposé comme le meilleur à son poste. Cette saison encore, il a été impressionnant de régularité dans les cages du Paris Saint-Germain.

Keylor Navas devance le favori Mike Maignan

Il a d'ailleurs été récompensé. En concurrence avec Mike Maignan (Lille), Anthony Lopes (Lyon) et Benjamin Lecomte (Monaco), Keylor Navas a en effet été élu meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP, comme l'a annoncé le Canal Football Club sur Twitter. Une récompense surprise, tant Mike Maignan semblait favori.

Pour rappel, le portier lillois, leader de la Ligue 1 avec les Dogues et qui aura l'occasion d'être Champion de France, dimanche soir, a enregistré 21 clean-sheets, tandis que le Costaricain âgé de 34 ans en cumule quinze en 28 matches. C'est toutefois le second cité qui a été récompensé ce vendredi.





Cadre du Paris Saint-Germain, Keylor Navas se sent bien en France, et a même prolongé son contrat jusqu'en 2024 en avril dernier. "Je me sens vraiment très heureux. (...) Le club continue de me faire confiance, je le remercie. Je me sens vraiment très bien en ce moment. J’essaie d’être le plus professionnel possible. Je prends soin de moi, et j’essaie de suivre une alimentation équilibrée. Cela m’aide beaucoup. Tout cela m’aide à rester au top niveau", avait-il confié en marge de sa prolongation.

"J’ai découvert ici à Paris un vestiaire avec des coéquipiers au talent incroyable, avec l’envie d’atteindre tous ses objectifs. Je pense que le club nous a toujours soutenu, nous a aidé à progresser. C’est vraiment un soutien mutuel entre le club et les joueurs. Nous sommes vraiment heureux ici", avait-il ajouté.