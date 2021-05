Ronaldo - Perez - Zidane, le pacte secret !

Les trois hommes auraient un pacte secret pour favoriser le Real Madrid selon les médias espagnols.

Le Real Madrid court après une faveur d'un club présidé par l'un de ses anciens grands joueurs lorsque la saison se terminera samedi.

Les Blancos doivent battre Villarreal et espérer que l'Atletico Madrid perde des points contre le Real Valladolid, dont le président se trouve être Ronaldo Nazario.

Valladolid ne joue pas uniquement pour l'honneur, "La Pucela" a besoin de gagner pour avoir une chance de rester en Liga la saison prochaine.

La relation entre Ronaldo, Florentino Perez et Zinedine Zidane suggère que quelque chose va forcément les lier samedi, en tous cas, selon les informations de Marca. Les rumeurs sur le retour de Perez à la présidence du Real Madrid sont devenues bien plus que cela lorsqu'il a assisté à un match de charité à Fès, au Maroc, en novembre 2008. Là, il a rencontré Zidane et Ronaldo, qui menaient chacun une équipe pour le match de charité contre la pauvreté'.

C'était d'ailleurs l'occasion de prendre une photo de Perez avec les deux anciens joueurs, qui reviendraient tous les deux dans le club lors de son deuxième mandat. Zidane l'a fait en tant qu'entraîneur, tandis que Ronaldo a occupé un rôle d'ambassadeur.

Depuis qu'il est devenu président de Valladolid, Ronaldo a bien profité de sa relation avec Perez, qui l'avait initialement signé pour le Real Madrid. Andriy Lunin, Jorge de Frutos et Javi Sanchez sont tous passés entre les deux clubs.

Alors que Perez et le Real Madrid se sont précédemment appuyés sur Ronaldo pour ses buts, ils ont maintenant besoin de lui pour effectuer un autre exploit. Valladolid n'a pas besoin de motivation supplémentaire pour ce match critique pour la survie contre l'Atletico, et une victoire serait bien accueillie par Los Blancos ainsi que pour "la Pucelaé. Mais d'abord, Zidane doit faire sa part contre Villarreal.