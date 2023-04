Une vidéo pour innocenter Dani Alves ?

Depuis qu'il a été accusé d'agression sexuelle à la mi-janvier, Dani Alves est coincé dans une prison de Barcelone

Le juge qui préside l'affaire lui ayant refusé à deux reprises la liberté sous caution.

Des preuves en vidéo ?

L'enquête sur l'affaire est actuellement en cours et aucune date de procès n'a encore été fixée. L'ancien joueur du FC Barcelone et du FC Séville semble donc devoir rester en prison dans un avenir proche.

Le journaliste Nacho Abad (via MD) a en effet révélé que de nouvelles images vidéo de la rencontre entre Alves et la victime présumée dans la boîte de nuit Sutton à Barcelone ont été diffusées.

"Si elle n'était pas consentante, ma réaction aurait été de le repousser et de lui dire 'ne touche pas mon c**', mais je ne vois pas cela. Il lui touche les fesses et elle l'attrape par la taille. Volontairement, ils sont allés aux toilettes quelques secondes plus tard".

Alves a clamé son innocence tout au long de l'affaire, mais il reste à savoir s'il sera reconnu coupable ou non coupable. Pour l'instant, il reste en prison.