"Une victime", un ancien Ballon d'Or se lâche sur Bellingham

Bellingham affichait une mine déconfite après la défaite du Real (2-1) à domicile face à Manchester City en Ligue des Champions, mais l'ancien Ballon d'Or, Gullit, a réagi aux nouvelles critiques concernant l'attitude de l'Anglais.

Bellingham défendu après les dernières critiques

L'attitude de Bellingham a été critiquée à plusieurs reprises par certains médias ces derniers temps, notamment suite à la polémique avec Thomas Tuchel, qui avait qualifié le comportement de l'ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund de « répugnant », avant de présenter ses excuses mais de ne pas le retenir pour les matchs internationaux d'octobre, malgré son retour de blessure.

De retour au sein de l'équipe nationale et déterminé à décrocher une place pour la Coupe du Monde l'été prochain, Bellingham a reçu le soutien de Gullit, double vainqueur de la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Ce dernier a affirmé que la star internationale, originaire de Birmingham, était le « meilleur joueur » du Real Madrid et qu'il devait absolument faire partie du groupe pour les tournées aux États-Unis, au Canada et au Mexique l'été prochain. Les propos de Gullit ont été relayés par ESPN.

Les propos de l'ancien international néerlandais et Ballon d'Or 1987 risquent de surprendre, alors que le Real Madrid s'enfonce toujours plus dans le chaos, sur fond de mécontentement croissant des supporters envers l'entraîneur Xabi Alonso et de conflits notoires avec des joueurs comme Vinicius Jr.

Gullit prend la défense de Bellingham face à la crise qui secoue le Real Madrid.

Après la défaite du Real Madrid face à Manchester City, Gullit a déclaré à BeIN Sports à propos de Bellingham : « Mbappé n'est pas très productif sans le ballon. Vinicius Junior non plus, Rodrygo non plus, et beaucoup d'autres doivent redoubler d'efforts. Bellingham en fait les frais.

Il ne peut plus jouer comme à l'époque de Kroos. Quand Kroos était là… l'équipe avait un bon équilibre.

C'est leur meilleur joueur », a-t-il ajouté.

Concernant son avenir avec l'Angleterre, Gullit a commenté : « Bellingham est un titulaire indiscutable en équipe nationale, et si [Tuchel] ne le sélectionne pas, ce sera une mauvaise décision à mes yeux. »