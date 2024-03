Une star de la Liga lance un défi à Mbappé

Une vedette lgendaire du championnat d'Espagne lance un défi à la star française avant son arrivée au Real

Iago Aspas approche de la fin de sa carrière, mais le joueur de 36 ans ne montre aucun signe de vouloir raccrocher les crampons avant l'expiration de son contrat avec le Celta Vigo à la fin de la saison prochaine. Il a pourtant été écarté à plusieurs reprises par l'entraîneur Rafa Benitez.

Aspas est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs du Celta, et il a récemment atteint la barre des 200 buts avec les Galiciens. Aspas s'est également exprimé sur l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le joueur de 24 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, devrait signer un pré-contrat avec les Blancos dans les semaines à venir, et Aspas pense que ce serait une bonne nouvelle pour la Liga dans son ensemble.

Mbappé attendu avec impatience

"Ce serait une bonne chose pour la Liga, car plus les joueurs seront bons, plus il y aura de retombées et de revenus économiques. Ensuite, il faudrait que le gâteau soit un peu mieux partagé pour que les autres équipes puissent se rapprocher un peu plus du Real Madrid. Sur le papier, il est très facile de dire que le Real Madrid va tout balayer Mbappé, mais il faut que cela se traduise sur le terrain. Le PSG allait aussi être de la bombe avec Messi et Neymar, mais il n'a gagné la Ligue des champions aucune année."

Aspas espère pouvoir aider le Celta Vigo à prendre des points sur un Real Madrid sans Mbappe dimanche, les deux équipes s'affrontant au Santiago Bernabéu.