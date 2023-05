Une star de Hollywood étale son coup de cœur pour Mbappé

Jeff Goldblum, l’un des meilleurs acteurs américains, s’est dit être un grand admirateur de Kylian Mbappé au même titre que ses enfants.

La notoriété de Kylian Mbappé dépasse aujourd’hui les frontières et même les continents. Aux Etats-Unis, et même si le football n’est pas le sport numéro 1, le prodige bondynois a aussi beaucoup de fans. Un certain Jeff Goldblum en fait partie.

Mbappé a plus de fans que Messi !

Le célèbre acteur américain, et qui s’est fait connaitre notamment dans « Jurassic Park » au milieu des années 90, a avoué avoir un faible pour la star du PSG. Et il admet aussi que ses enfants, qui sont à moitié français de par leur mère, en sont également complètement fous.

« Mes enfants l’adorent ! Ma femme Emilie leur a récemment lu un livre sur Mbappé et ils l’adorent. Ce sont des sportifs et leur mère aussi, vu qu’elle a fait les Jeux Olympiques. Ce sont de bons joueurs de foot et ils aiment Messi et Mbappé en particulier. L’un d’eux fête bientôt son anniversaire et on va essayer de lui acheter un maillot de Kylian Mbappé. Ça le rendra très heureux », a déclaré Goldblum lors de l’émission « En Aparté » de Canal+.

Bien qu’étant marié à une française, Goldblum ne parle que très peu la langue de Molière. « Mais je me débrouille », a-t-il confié en rigolant. En plus de Mbappé, il avoue que d’autres choses l’attirent en France : « Le pain et la baguette sont inimitables ».

La star américaine aura peut-être l'idée de se rendre un de ses jours au Parc des Princes avec ses enfants pour voir Mbappé de ses propres yeux. Il ne sera pas la première étoile hollywoodienne à y prendre place puisque par le passé on y a notamment aperçu Leonardo Di Caprio.