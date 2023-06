Une première grosse recrue à venir pour Arsenal sur le mercato

Après sa très belle saison, Arsenal s'apprête à bien se renforcer sur le mercato estival.

Arsenal peut nourrir de belles ambitions après un exercice 2022-2023 qui l'a placé tout proche du titre en Premier League. Avec une équipe jeune, la deuxième du championnat anglais, Mikel Arteta a créé un groupe talentueux et dont le collectif n'a que peu de choses à envier à d'autres cadors européens.

Havertz devrait bien rejoindre Arsenal

De retour en Ligue des Champions après six ans d'absence et de nouveau capable de jouer le haut de tableau en Premier League, le club londonien a de quoi attirer sur le mercato. La piste menant à Declan Rice est en passe d'aboutir au plus gros transfert de l'histoire du club (plus de 100 millions d'euros), et celle menant à Kai Havertz avance plutôt bien elle aussi.

D'après plusieurs sources, l'international allemand serait sur le point de s'engager avec le rival de son club Chelsea pour une somme comprise entre 70 et 75 millions d'euros, ce qui permettrait aux Blues de compenser l'arrivée de Christopher Nkunku, qui devrait donc prendre la place d'Havertz sur le terrain. Après avoir passé sa visite médicale, l'ancien joueur de Leverkusen deviendra donc un joueur d'Arsenal, reste à savoir comment Mikel Arteta compte l'utiliser. Bien qu'auteur du but victorieux en finale de la Ligue des Champions 2021 contre Manchester City, Havertz n'aura jamais réellement répondu aux attentes placées en lui lors de son arrivée en 2020 pour 80 millions d'euros.

Il devrait donc faire partie de l'opération dégraissage de Chelsea, au même titre que N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic ou encore Calum Hudson-Odoi.