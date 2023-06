Mercato : Chelsea envoie ses indésirables en Arabie saoudite

Chelsea profite des folies du championnat saoudien pour se débarrasser de plusieurs de ses joueurs.

S'il y a bien un club à qui devrait profiter les folies réalisées par les clubs d'Arabie saoudite sur le mercato estival, c'est bien Chelsea. Après deux mercatos XXL et plus de 600 millions d'euros dépensés, les Blues se retrouvent avec un effectif très large, dont beaucoup de joueurs n'ont plus vraiment leur place dans un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Premier League. Régulièrement blessé (9 matches disputés en 2022-2023), N'Golo Kanté est parti rejoindre Karim Benzema du côté d'Al-Ittihad et pourrait être suivi par de nombreux de ses coéquipiers en Saudi Pro League si l'on en croit les informations relayées par Fabrizio Romano.

Koulibaly vers Al-Hilal

À commencer par Kalidou Koulibaly. Arrivé l'été dernier pour 38 millions d'euros, le défenseur sénégalais a réalisé une saison décevante et devrait déjà s'en aller. Chelsea s'est mis d'accord avec Al-Hilal pour un transfert, l'ancien Napolitain devrait signer un contrat de trois ans et être rejoint par Ruben Neves.

Edouard Mendy vers Al-Ahli

Son compatriote Edouard Mendy, qui n'a joué que 12 matches avec le club londonien cette saison, devrait lui aussi prendre le large. Là aussi, Chelsea a trouvé un accord avec le club d'Al-Ahli, le portier de 31 ans s'engagera également pour une durée de trois ans.

Ziyech futur coéquipier de Cristiano Ronaldo

De son coté, Hakim Ziyech serait tout proche de rejoindre Cristiano Ronaldo. L'international marocain aurait trouvé un accord avec le club d'Al-Nassr pour un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2026. Plus que quelques détails à régler pour son transfert.

Enfin, Fabrizio Romano révèle également que Calum Hudson-Odoi a lui aussi été approché par des clubs saoudiens.