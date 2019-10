Une petite frayeur pour Corentin Tolisso

Corentin Tolisso, le milieu français du Bayern, a dû écourter ce dimanche une séance d’entrainement à cause de vertiges.

Au lendemain du match de championnat contre , Corentin Tolisso faisait partie des joueurs bavarois présents à l’entrainement. Le Français effectuait une séance légère, mais il n’a pas pu l’effectuer dans son intégralité.

L’international tricolore a été pris de vertige et de maux tête. Il s’est arrêté brusquement et a demandé à voir le médecin du club. Par la suite, on l’a vu se diriger vers la salle, accompagné de certains membres du staff.

Cette scène, qui a été filmée, paraissait inquiétante. Cependant, à en croire ce que rapporte le site d’Eurosport.de, il y a eu plus de peur que de mal lyonnais. Il ne souffre heureusement d’aucun problème en particulier.

Cette saison, en , Tolisso a participé à 5 rencontres, dont quatre comme titulaire. Il est toujours en quête de son premier geste décisif. En revanche, en Ligue des Champions, c’est un peu mieux puisqu’il a été très en vue face à , avec deux « assists » réalisés.