Une nouvelle expérience pour Evra en Italie

L’ancien international français, Patrice Evra, va officier comme consultant en Italie de l’autre côté des Alpes.

Patrice Evra reste très sollicité. Plus en tant que joueur vu qu'il a stoppé sa carrière il y a deux ans, mais comme consultant TV. La preuve, il vient d’être engagé par la filière italienne d’Amazon afin d’intervenir lors des soirées de Ligue des Champions.

Il a fait le show dès sa première

L’ancien international français a même vécu sa première mercredi soir. Aux côtés de Gianfranco Zola et de Claudio Marchisio, il a apporté son expertise pour le match Juventus – Chelsea. Toujours aussi boute-en-train, il s’est même fait remarquer en interpellant son ancien coach Massimiliano Allegri à sa sortie du terrain. « Il numero uno », lui a-t-il lancé. Une séquence qui a amusé ses nouveaux collègues et qui a contraint l’animatrice à intervenir pour ramener le calme.

Evra connait très bien l’Italie puisqu’il s’y est produit à deux reprises durant sa longue carrière. D’abord au tout début lors de son passage au sein de la modeste équipe de Monza, puis vers la fin quand il a effectué sa courte pige à la Juventus. C'est là qu'il a connu Allegri.

Patrice Evra è ognuno di noi se ci facessero fare i commentatori. ♥️ pic.twitter.com/Hjt9vzpkL4 — massimo venier (@zynedo_) September 29, 2021

Evra imite Henry

A travers ce choix professionnel, l’ex-joueur de l’OM et de Monaco imite son ex-coéquipier en sélection Thierry Henry. Ce dernier intervient aussi sur des télés étrangères les soirs de C1, et plus particulièrement pour la chaine américaine CBS.

A noter qu’Evra ne sera pas le seul Français à l’honneur cette saison sur la TV italienne. C’est aussi le cas de la présentatrice Anne-Laure Bonnet. L’ancienne journaliste de BeIn Sports officie, elle, sur la chaine concurrente de Sky Sport Italia.