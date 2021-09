Dimitar Berbatov, l’ex-attaquant de Manchester United, s’est dit préoccupé par la situation d’Edinson Cavani à Old Trafford.

Alors qu’il avait été l’un des artisans de la bonne saison effectuée par Manchester United, Edinson Cavani a depuis reculé dans la hiérarchie des attaquants du côté d’Old Trafford. L’arrivée de Cristiano Ronaldo et le retour de prêt de Jesse Lingard l’ont fortement desservi puisqu’il n’a joué que 37 minutes depuis l’entame de la saison.

Les soucis physiques n'ont pas épargné non plus l'ancien Parisien. Actuellement, il est d'ailleurs indisponible. Au final, et à cause de tous ces paramètres, il doit se limiter désormais à un rôle de faire-valoir chez les Red Devils. Et d’après un certain Dimitar Berbatov, cela ne peut que le contrarier.

« J'espère que Solskjaer lui a expliqué ses plans »

« Cavani n'est pas content. Il a connu une excellente première saison à [Manchester] United et voyez maintenant comment son rôle a décliné et il a perdu le numéro 7 en plus… J'espère qu'Ole [Gunnar Solskjaer] a eu une conversation honnête avec Cavani par rapport à ce qu'il attend de lui », a déclaré l’ancien goleador d’United, et qui sait de quoi il parle lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation d'un attaquant cantonné au banc.

Berbatov a poursuivi en indiquant que même s'il est respectueux des choix du coach, Cavani est forcément remonté car la patience d'un grand buteur a ses limites, surtout lorsqu'il est dans la dernière partie de sa carrière : « En tant que joueur, dans cette situation, vous comprenez que le travail de l'entraîneur est de choisir la meilleure équipe. Mais vous voulez toujours jouer et vous êtes forcément malheureux quand vous ne pouvez pas le faire et qu’on vous laisse de côté ».