Une légende mancunienne tresse des lauriers à Casemiro

Rio Ferdinand, l’ancien grand défenseur de MU, a tenu des propos très élogieux envers la nouvelle recrue de l’équipe, Casemiro.

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United était heureux pour Casemiro après sa performance de grande classe lors de la victoire à Everton.

Ferdinand pense que United a pu mesurer ce que Casemiro peut apporter à l'équipe après sa première titularisation en Premier League lors du succès face aux Toffees, dimanche soir à Goodison Park.

"Je pense que Casemiro joue dans n'importe quel match dans ce pays", a déclaré Ferdinand à BT Sport. "Comme l'a dit le manager, c'est quelqu'un qui a l'expérience, il a gagné plusieurs Ligues des champions - cinq pour être précis. Il a l'expérience et comprend le football. Même si le stade et l'environnement sont différents, il s'y habituera et s'adaptera rapidement parce qu'il est intelligent ; on ne joue pas à ce niveau sans avoir un certain niveau d'intelligence.

« Casemiro, le seul à savoir défendre instinctivement »

Lors de sa première sous la tunique mancunienne, Casemiro a été fortement critiqué par Roy Keane, un autre ancien de MU. Ferdinand pense que ce n’était en rien le reflet de son niveau et qu’il convient d’être indulgent avec quelqu’un qui arrive à peine dans un nouveau championnat. "Oui, il a mal commencé et a donné le ballon qui a couté un but, mais, comme l'a dit son manager, il s'est adapté au jeu. Si vous aviez une vidéo de sa performance d'aujourd'hui avec le ballon, vous diriez qu'il ne devrait pas jouer, peut-être. Sans le ballon, les positions qu'il a prises, la façon dont il a récupéré le ballon et n'a pas permis aux joueurs de jouer le ballon en avant dans des zones dangereuses, c'est ce dont vous avez besoin dans votre équipe si vous voulez avoir une certaine stabilité. Je ne m'inquiète pas trop de lui sur le ballon, il le donnera aux joueurs qui sont là pour créer.

Que Casemiro ne soit pas un joueur élégant ne semble pas du tout déranger l’ami Rio. "C'est son jeu depuis le début de sa carrière et il est là pour combler les lacunes et les espaces. Pour moi, en tant que défenseur central, dans un match comme celui-ci ou n'importe quel type de match dans ce championnat, vous avez besoin de quelqu'un devant vous qui sait comment gérer cet espace devant pour ne pas donner d'opportunités. C'est le seul milieu de terrain de toute l'équipe qui sait défendre instinctivement. C'est la meilleure partie de son jeu".