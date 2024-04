Une légende du Real Madrid sur le départ

Au Real Madrid, peu de joueurs ont connu une meilleure semaine que Lucas Vazquez. Et cela a de nouveau focalisé les discussions autour de son avenir.

Vazquez a été impliqué dans les trois buts du Real Madrid, en obtenant le penalty, en marquant et en délivrant une passe décisive, alors qu'il dominait Joao Cancelo sur le flanc.

À 33 ans, Vazquez passe souvent inaperçu, mais il a encore prouvé sa valeur au cours de la deuxième moitié de la saison. Carlo Ancelotti l'a également félicité après le Clasico, Jude Bellingham également.

Vazquez vers le départ ?

Selon Relevo et Diario AS, le Real Madrid cherche à faire avancer les négociations sur son avenir cette semaine, et prendra contact avec son agent pour ce faire. Les Blancos essaieront de prolonger son contrat d'un an, tandis que le Diario AS laisse entendre qu'il pourrait lui rester plus d'une année de bail. Matteo Moretto affirme que Vazquez est beaucoup plus enclin à rester qu'à partir, malgré sa réponse évasive sur son avenir après le Clasico.

L'ancien ailier de l'Espanyol devrait débuter la demi-finale aller de Ligue des champions du Real Madrid contre le Bayern Munich, Dani Carvajal étant suspendu pour ce match. Il continue d'être une alternative fiable à Carvajal, et a une influence positive sur le vestiaire, même s'il est souvent moins utilisé que ce que beaucoup de joueurs souhaiteraient.