Real Madrid : Carles Puyol recadre Vinicius Jr

L’ailier brésilien du Real Madrid en fait de trop sur les terrains de football. La légende vivante du Barça le recadre.

Carles Puyol n’est pas d’accord de l’attitude de Vinicius Jr sur les terrains de football. L’ancienne gloire du FC Barcelone s’en prend à l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr joue la victime alors qu’il serait le fautif.

Vini Jr attaque le gardien du Rayo

Dimanche soir, le Real Madrid a accordé son hospitalité au Rayo Vallecano au Stade Santiago Bernabéu. Devant leurs supporters venus en grand nombre, Carlo Ancelotti et ses hommes n’ont pu rien montrer d’extraordinaire pour défoncer la défense des hommes de Francisco Rodriguez. Un match nul (0-0) a sanctionné la partie.

Sans être décisif au cours de cette rencontre, Vinicius Jr a brillé par ses querelles. L’ailier brésilien s’est pris la tête avec le gardien du Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski. Pour gagner du temps afin de rester sur le score de parité qu’ils ont réussi à arracher, le gardien macédonien a traîné le jeu pendant un moment. Ce qui n’a pas fait les affaires de Vini Jr, qui réclamait un corner. « Toi et moi, dehors ! Toi et moi dehors ! », a répété Vinicius Jr au gardien du Rayo.

Getty Images

Après la réaction du joueur du Real Madrid, le gardien du Rayo Vallecano a préféré dédramatiser la scène pour El Chiringuito à l’issue du match : « Si je l’avais vu dehors, je lui aurais fait un câlin. Le truc de Vinicius sur le terrain, c’est normal », avait déclaré Stole Dimitrievski après la rencontre.

Le coup de gueule de Carles Puyol sur Vini Jr

Légende du FC Barcelone désormais à la retraite depuis bientôt une décennie, Carles Puyol n’apprécie pas les agitations de l’ailier brésilien du Real Madrid. Selon l’ancien Assistant au conseil exécutif du FC Barcelone, Vinicius Jr pourrait faire mieux s’il choisissait de fermer les yeux sur certaines choses et se concentrer sur son football.

“J'adorerais lui parler en tant que collègue de profession pour lui dire ce que je pense et ce que je ressens, c'est un grand joueur qui fait la différence et il devrait être admiré dans chaque stade, s’il changeait d'attitude, il aurait plus de reconnaissance”, a-t-il déclaré.