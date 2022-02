Une légende du Barça charge Dembélé

Bien qu’ayant été réintégré au groupe pro du Barça, Ousmane Dembélé se trouve dans une situation très compliquée en ce moment en Catalogne. Le Français est devenu l’ennemi public numéro un et les sifflets qu’il essuie de la part des soucis à chaque apparition médiatique sont là pour témoigner du désamour dont il souffre désormais.

« Dembélé doit changer sa mentalité »

Ce lundi, Hristo Stoichkov a été appelé à donner son avis concernant le Français. L’ex-attaquant blaugrana est de ceux qui pensent que l’ancien rennais récolte simplement ce qu’il a semé. « Ce qui m’intéresse ce n’est pas ce qu’a payé le Barça pour lui. Ce qui m’intéresse c’est ce qui se passe dans le jeu. Il a des qualités, il va vite et il marque. Mais son problème, c’est son entourage, a-t-il indiqué sur BeIn Sports. Moi, je pense qu’il s’est trompé et ça ne se pardonne pas. Et lui, il sait que le public ne le supportera pas. Il doit changer de mentalité. Son problème, c’est qu’il ne connait pas l’histoire de ce club ».

Le Ballon d’Or 1994 a aussi suggéré que Dembélé se repose aussi un peu trop sur ses acquis et son talent naturel. « Il doit savoir que le football n’est pas seulement courir. Il doit écouter. Moi j’ai appris auprès de Johan Cruyff. Je regardais aussi d’autres joueurs comme Papin, Lineker, Gerd Muller ou Van Basten. J’ai grandi avec ces gens-là et je voulais changer des choses dans mon jeu ».

« Au cours des 12 dernières années, les salaires dans le football sont explosés. Il faut travailler, a-t-il enchéri. Je n’ai jamais douté de ses qualités, mais il doit travailler. Il doit sortir de la zone dans laquelle il est. Il y a 114 matches qu’il n’a pas joués et il n’a joué en intégralité que 20 ».

Enfin, à la question si Dembélé doit quitter le Barça au plus vite, le Bulgare a répondu : « En tous cas, l’attitude dont il a fait preuve montre qu’à la fin de la saison, il s’en va ».

« Le Barça a besoin d’un tueur devant »

Etant en fin de contrat en juin prochain, Dembélé ne rapportera rien au Barça sur le plan financier. Stoichkov le regrette, car il pense que le club catalan aurait bien besoin de liquidités pour s’offrir un grand avant-centre. « Un Haaland leur ferait du bien. Le Barça a besoin de recruter de manière urgente et un recrutement de qualité. Le Barça a besoin d’un tueur devant. Comme les Krankl, Romario ou Lineker l’étaient ».

Haaland serait donc bon un renfort pour les Blaugrana, mais Stoichkov est un peu jaloux du Real Madrid qui est en passe de s’offrir l’autre grande star du moment, en l’occurrence Kylian Mbappé. « La nouvelle génération peut se réjouir d’avoir Mbappé et Haaland. En tant que pur buteur, Haaland fait la différence. Mais un entraineur préférait Mbappé car il est plus polyvalent ».