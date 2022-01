Une légende de Serie A se paie Rabiot

Adrien Rabiot ne fait pas l’unanimité en Italie. L’ancien joueur du PSG est souvent montré du doigt par les observateurs ou anciennes gloires du football locale.

En cette saison où la Juve peine à tenir son rang, il est même celui qui essuie le plus de critiques extérieures. Récemment, c’est Paolo Di Canio qui s’est montré le plus virulent à son endroit. Il l’a « massacré » dans une émission sportive après la sortie des Bianconeri face à l’Udinese.

« Il fait quoi sur le terrain Rabiot ? »

L’icône de la Lazio de Rome est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Et, il n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’international tricolore.

Lors de l’émission ‘Sky Calcio Club’, diffusée sur la chaine Sky Italia pendant le week-end et animée par Fabio Caressa, cet ancien enfant terrible du football transalpin a même été extrêmement sévère envers celui qu’il désigne comme le maillon faible de la Vieille Dame.

« Il fait quoi Rabiot ? Est-ce qu’il est utile au jeu, a commencé par s’interroger Di Canio. Même au PSG, il a marqué 20 buts en 250 matchs avec une équipe qui se crée 20 occasions de but par rencontre. Il joue comme un milieu offensif, parce que c’est quelqu’un qui a des qualités techniques, élégantes… Mais, il ne tire jamais, il ne fait pas de passe décisive verticale, il ne va pas chercher les centres et ne remplit pas la surface de réparation. A se demander s’il sait jouer au football ? Il fait quoi au juste ? ». Des propos acides et qui risquent de ne pas plaire du tout au milieu de terrain français.

Rabiot a disputé 23 matches avec la Juventus cette saison. Il est le 8e joueur le plus utilisé par Massimiliano Allegri. Mais, en termes de gestes décisifs, 12 joueurs de l’équipe turinoise ont fait mieux que lui vu qu’il a zéro but et seulement une passe décisive à son compteur.