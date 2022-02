Une légende de Liverpool s’oppose à la venue de Mbappé

Kylian Mbappé sera bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Le mystère reste total concernant la décision qu’il va prendre pour la suite de son parcours, mais tendance reste à un départ le concernant.

Le Real Madrid serait le mieux placé pour l’enrôler gratuitement. Cela dit, les Merengue ne sont pas les seuls à le sonder. Récemment, une rumeur émanant d’Angleterre a suggéré que Liverpool s’intéresse aussi à la vedette parisienne.

« Klopp a déjà tout ce qu’il faut en attaque »

Mbappé à Liverpool, le transfert comblerait assurément tous les fans des Reds. Par contre, les observateurs qui suivent le club anglais ne sont pas vraiment convaincus de l’utilité de cette acquisition. Ian Rush, par exemple, estime que les sextuples champions d’Europe de miser sur le Bondynois.

"La force que Jurgen Klopp a devant est déjà effrayante. On ne peut pas faire mieux. Donc je pense qu’il faut oublier l’idée d'ajouter Mbappé à ce mélange", a confié le Gallois dans sa chronique pour Gambling.com.

L’ancienne légende des Reds ne conteste pas le talent de Mbappé. Cependant, il juge que vu son prix et les atouts dont dispose Liverpool l’investissement parait trop conséquent. "Outre le Real, la seule autre option pour Mbappé serait d'envisager la Premier League. Mais est-ce qu’il y a un club en Angleterre peut se permettre de payer son salaire ? Nous savons que (Manchester) City peut le faire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit le type de joueur de Pep Guardiola. Et j'imagine que la signature de Diaz par Liverpool les exclut de la course à Mbappé. Nous aimerions tous l'avoir dans cette équipe, mais Klopp planifie déjà l'avenir en dépensant beaucoup pour Diaz et je ne vois pas une vague de vente à venir cet été, ce qui serait nécessaire pour faire venir Mbappé ", a indiqué Rush.