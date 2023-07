Une légende de Liverpool prend la défense de Jordan Henderson

Robbie Fowler a défendu Jordan Henderson contre les critiques, alors que le milieu de terrain de Liverpool envisage de partir pour l'Arabie Saoudite.

Le capitaine de Liverpool s'apprête à quitter le navire. L'international anglais aurait accepté une offre lucrative du club saoudien de Pro League Al-Ettifaq, qui lui permettrait de gagner environ 700 000 livres sterling par semaine. Les observateurs ont critiqué Henderson pour avoir considéré l'offre, beaucoup affirmant qu'il suivait l'argent au Moyen-Orient.

" Je n'ai jamais compris pourquoi les salaires des footballeurs sont un sujet si sensible"

Le capitaine des Reds a également été critiqué pour son soutien antérieur aux droits des LGBT. L'homosexualité est illégale en Arabie saoudite. La légende de Liverpool, Fowler, a pris en charge le club saoudien de deuxième division Al-Qadsiah et s'est exprimé pour rejeter les critiques à l'encontre du joueur de 33 ans, dans les colonnes du Mirror.

"Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le capitaine des Reds était un homme d'affaires. Je n'ai jamais compris pourquoi les salaires des footballeurs sont un sujet si sensible, alors que les milliards gagnés par les financiers ne sont jamais remis en question", a indiqué l'ancienne légende de Liverpool.

"Je ne vais pas condamner Jordan"

"Mais soyons clairs. Je ne vais pas condamner Jordan, Steven Gerrard ou toute autre personne qui est allée travailler en Arabie Saoudite ou qui envisage de le faire. Pas parce que je prends aussi l'argent - ce n'est tout simplement pas vrai. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai accepté un poste dans la ligue inférieure à la Saudi Pro League parce que j'ai l'ambition de devenir manager, parce que je veux faire mes preuves", a ajouté Robbie Fowler.

Il a ajouté : "Je connais bien Jordan et j'ai grandi avec Stevie [Gerrard]. Je pense que Steven est comme moi - il veut diriger, il veut faire ses preuves, et après avoir quitté Aston Villa, la bonne offre ne s'est tout simplement pas présentée. Aujourd'hui, il a le soutien d'un grand club, dans un championnat qui veut se développer et devenir l'un des meilleurs au monde. C'est une grande opportunité pour un manager qui a l'ambition d'atteindre le sommet".

Jordan Henderson retrouvera Steven Gerrard, le héros de Liverpool, arrivé en tant qu'entraîneur, s'il rejoint l'équipe d'Arabie saoudite. Il serait le dernier grand nom à gagner un salaire lucratif en Pro League, suivant les traces de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante et Edouard Mendy.

L'ancien joueur de Sunderland fait partie de l'équipe de Liverpool qui s'est rendue en Allemagne pour son stage de pré-saison, contrairement à Fabinho qui a été écarté du groupe alors qu'il négocie son départ au Moyen-Orient, mais il pourrait bientôt partir pour l'Arabie saoudite.