Une icône du Barça conteste le Golden Boy de Bellingham

Une légende du Barça remet en cause le Golden Boy remporté par Jude Bellingham.

Jude Bellingham rafle tout cette année. Plusieurs fois élu homme du match avec le Real Madrid depuis son arrivée cet été, l’international anglais s’est vu décerner le Trophée Raymond Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or en octobre dernier. Quelques jours après, l’ancien joueur du Borussia Dortmund remporte le Golden Boy 2023 loin devant ses concurrents. Un nouveau prix dont l’ancien joueur du Barça, Hristo Stoichkov, doute de la crédibilité.

Hristo Stoichkov attaque Bellingham

Avec 97% des voix soit un score de 485 sur 500 possibles, Jude Bellingham a eu la préférence des 50 journalistes votants. Deuxième en 2021 et troisième en 2022, l’international anglais a donc surpassé ses poursuivants cette année. Cependant, Hristo Stoichkov, légende du FC Barcelone, n’est pas du même avis que le jury du Golden Boy. Pour lui, Jude Bellingham ne remplit pas tous les critères pour remporter le trophée en 2023. « Bellingham est l'un des talents les plus forts au monde : il a beaucoup de classe et beaucoup d'intelligence. Pour moi, c'est un 'mélange' entre Laudrup, Kaká et Pogba. (...) Mais j'aimerais savoir ce qu'il a gagné en 2023, entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Rien… (...) Comme Gavi (Barça) n'était pas éligible par le règlement (l’Espagnol était bel et bien nommé parmi les candidats, ndlr), j'aurais récompensé Jamal Musiala (Bayern) ou Alejandro Baldé (Barça) », explique l’ancien joueur passé par le FC Barcelone dans les années 90.

Bellingham concentré sur le jeu

Ancien joueur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a posé ses valises cet été en Espagne et au Real Madrid contre 103 millions d’euros, hors bonus. Depuis son arrivée, l’international anglais s’éclate en Liga sous le maillot madrilène. Jude Bellingham s’est vite adapté au club espagnol et est devenu un maillon essentiel du dispositif de Carlo Ancelotti. En 16 rencontres toutes compétitions confondues, Jude Bellingham a déjà marqué à 14 reprises dont 10 fois en Liga en 11 matchs. Il a également délivré 5 passes décisives. Blessé et forfait pour la trêve internationale avec l’Angleterre, le Golden Boy 2023 continue de préparer son retour sur les terrains.