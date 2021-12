Une icône de Liverpool ne veut plus de Salah

Mohamed Salah n’a plus que dix-huit mois de contrat avec Liverpool. Même s’il reste encore du temps avant que le deal n'expire, son avenir commence à susciter des inquiétudes chez les supporters. Et pour cause ; contrairement aux autres joueurs majeurs de l’effectif de LFC, tels que Firmino, Alisson ou Alexander-Arnold, l’Egyptien se fait désirer pour une prolongation. Et le fait qu’il retarde sa décision commence à sérieusement agacer le board des Reds, de même que les anciennes icônes du club.

« Liverpool doit payer à Salah ce qu’il vaut, rien de plus »

Un certain Steve McManaman est très remonté à cause de l'Egyptien. Pour cet ex-chouchou d'Anfield, la meilleure solution consiste à laisser filer Salah et lui trouver un remplaçant. Céder à ses demandes salariales seraient irraisonnables. « S'il veut trop d'argent et que Liverpool ne peut pas se le permettre, alors ils doivent le laisser partir, a déclaré l'ancien ailier à sundayword.com. S'il veut un demi-million par semaine, cela ne risque pas d’arriver à Liverpool. Mais bon, espérons qu’il veuille quelque chose de décent e et si c'est le cas, alors je m'attends à ce qu'il reste. Par contre, on ne peut pas verser des salaires mirobolants pour essayer de rivaliser avec le PSG ou Man City parce qu'ils sont dans un monde différent financièrement ».

L’ancien joueur du Real Madrid a enchéri en indiquant qu’augmenter Salah plus qu’il n’en faut risque de provoquer un sérieux problème dans le vestiaire. Et en tant qu’ex-Galactico, il sait de quoi il parle. "Nous avons vu des situations où un joueur obtient une énorme augmentation de salaire, puis un autre joueur vedette est contrarié et veut la même chose, a-t-il prévenu. Cela provoque le chaos dans l'équipe. Vous devez essayer et gardez le couvercle quelque part. Nous venons de sortir d'une pandémie et chaque grand club a perdu plus de 100 millions de livres sterling et on ne peut pas céder à la folie. Oui, payez-le ce qu'il vaut, ça ne me pose aucun problème. C'est un joueur brillant, payez-lui ce qu'il vaut. Mais s'il veut doubler son salaire, alors ce n’est pas possible. Vous devez être raisonnable, surtout dans ces temps financiers difficiles."

Au vu de ce qu’il montre cette saison, Salah mériterait pourtant une récompense. Cette saison, il est de loin le joueur le plus décisif de l’équipe. Toutes compétitions confondues, il totalise 29 buts et 9 passes décisives.