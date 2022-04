Une icône de Liverpool met en garde Salah

Salah n'a plus que 14 mois à tirer de son contrat actuel et pourra discuter avec des clubs tiers à partir du 1er janvier 2023. Les discussions préliminaires auraient déjà commencé. Le club de Liverpool est donc confronté à un dilemme : offrir un nouveau contrat à son joueur le plus prolifique ou le céder cet été pendant qu'il le peut encore.

Markus Babbel, un ancien défenseur du club, a donné son avis sur ce dossier épineux. "C'est difficile à analyser de l'extérieur. Je sais qu'il est un joueur brillant pour Liverpool, a-t-il déclaré à Daily Star Sport pour le compte de bet365. Pour moi, c'est une question de ce qu'il veut faire. Est-il toujours heureux à Liverpool ou veut-il voir quelque chose de différent ?

« Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se le permettre, Liverpool a dit : voilà ce que vous voulez, et voilà ce que nous pouvons payer, alors maintenant j'espère qu'ils pourront se mettre d'accord. Mo Salah est le joueur parfait pour le LFC et je ne suis pas sûr qu'il jouerait comme il le fait pour Barcelone, le Real Madrid ou une autre équipe de ce genre ».

« Liverpool est le club parfait pour Salah »

Babbel, qui a joué pour Liverpool entre 2000 et 2004, pense que Salah pourrait être tenté par un nouveau défi ailleurs après cinq ans en Angleterre. Mais l'Allemand, 49 ans, a bon espoir qu'il engage son avenir à Liverpool pour ce qui pourrait être le dernier contrat à long terme de sa carrière.

L'article continue ci-dessous

« Le club est idéal pour Mo et lui permet d'être le joueur exceptionnel qu'il est. J'espère vraiment qu'il va signer un nouveau contrat, ce sera très triste s'il part, a-t-il souligné. J'espère qu'il sera assez intelligent pour voir que le club est parfait pour mon style de football, que les gens ici m'aiment, que la ville m'aime et que le club m'aime. Est-ce que plus d'argent le rendrait plus heureux ? Je ne le pense pas ».

« La seule raison qu'il pourrait avoir (de partir), c'est qu'il veut vivre dans un nouveau pays et découvrir un nouveau championnat. Il a été en Suisse, en Italie, en Angleterre, il peut vouloir vivre un autre style de vie, une autre culture et une autre langue - je pourrais l'accepter, mais pas si c'est juste une question d'argent », a conclu le champion d’Europe 1996.