"Une honte", Salah accusé d'avoir fait imploser Liverpool

Jamie Carragher estime que les propos virulents de Mohamed Salah contre Liverpool sont « honteux » et l'accuse d'avoir « causé un maximum de tort » avec son coup de gueule. Le joueur de 33 ans a déclaré que les Reds l'avaient « sacrifié » après l'avoir laissé à plusieurs reprises sur le banc par l'entraîneur Arne Slot, tout en affirmant qu'il méritait une place de titulaire. Carragher pense que l'Égyptien cherche à obtenir le limogeage de Slot.

Salah passe à l'attaque

Peu après être resté sur le banc lors du match nul 3-3 de Liverpool à Leeds United samedi, Salah a déclaré qu'il n'avait plus de relations avec l'entraîneur Arne Slot, que le club le sacrifiait et que quelqu'un au sein du club de la Mersey voulait qu'il « prenne toute la responsabilité ». En réponse, Slot a affirmé ne pas se sentir menacé dans son autorité par l'ancien joueur de Chelsea, mais a déclaré n'avoir « aucune idée » si Salah avait disputé son dernier match pour les Reds. Pour l'instant, le vétéran ne fera pas partie du groupe de Liverpool qui se déplacera en Italie mardi pour affronter l'Inter Milan en Ligue des Champions. Salah a été vivement critiqué pour ses propos, et la légende de Liverpool, Carragher, s'en prend désormais également à lui.

La saison dernière, Carragher et Salah s'étaient déjà affrontés verbalement après que ce dernier eut déclaré être « probablement plus sur le départ que sur le terrain » alors que son contrat avec Liverpool arrivait à son terme (huit mois). Carragher l'avait alors qualifié d'« égoïste », avant que l'attaquant ne signe finalement un nouveau contrat de deux ans. Cette querelle semblait prête à s'envenimer en début de saison, Carragher ayant exhorté Salah à assumer davantage ses responsabilités et à s'exprimer face aux médias suite à leur mauvaise série de performances. Aujourd'hui, il s'en prend de nouveau à l'Égyptien après ses déclarations révélatrices.

Il a déclaré sur Sky Sports, lundi soir : « Je trouve son comportement après le match scandaleux. Certains l’ont présenté comme une simple crise de nerfs. Je n’y crois pas. Je pense que chaque fois que Mo Salah s’arrête en zone mixte, ce qu’il a fait quatre fois en huit ans à Liverpool, c’est une mise en scène orchestrée avec son agent pour faire le plus de dégâts possible et renforcer sa position. Il l’a fait il y a un an, et je l’avais dénoncé. Il a joué sur la corde sensible des supporters de Liverpool. Liverpool était en tête du championnat, il avait marqué le but de la victoire à Southampton, et c’était le moment idéal pour mettre la pression sur la direction. Il a choisi ce week-end pour agir ainsi, et je pense qu’il attendait un mauvais résultat pour Liverpool. Les supporters, l’entraîneur, tout le monde au club se sent au plus bas, et il a choisi ce moment précis pour s’en prendre à l’entraîneur et peut-être même le faire limoger. »