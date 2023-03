"Une honte" : Marcus Thuram repris en flagrant délit de simulation

Auteur d’une simulation grotesque face à Fribourg (0-0) en Bundesliga, Marcus Thuram a été sévèrement critiqué en Allemagne.

"On ne l’y reprendra plus". Certains supporters de l’équipe de France l’ont sans doute pensé après la simulation aussi bête que grotesque de Marcus Thuram pendant la finale de la dernière Coupe du monde, perdue par les Bleus contre l’Argentine. Et pourtant, il a récidivé…

Une autre simulation grotesque

Ce dimanche, à l’occasion d’un match contre Fribourg (0-0), l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a réussi à duper l’arbitre sur une situation dans la surface, avec un pied (très) haut de son adversaire. Le Tricolore a crié, s’est tenu le visage, et l’homme en noir a désigné le point de penalty… avant d’être rappelé par la VAR : Thuram a bel et bien simulé.

L’arbitre a donc annulé le penalty, mais n’a pas donné de carton jaune à l’ancien Guingampais ! Outre-Rhin, la nouvelle simulation du fils de Lilian ne passe pas du tout… "Pour moi Thuram doit être puni, c'est une honte pour le football, a réagi l’ex-international allemand Dietmar Hamann sur Sky Sport Germany. Nous essayons d'enseigner le sport aux enfants avec respect et décence."

Doit-il être sanctionné ?

"Et si quelqu'un est exclu, vous verrez que cela ne se reproduira plus. Après une telle action, il devrait être suspendu. Ce que fait Thuram n'a rien à voir avec le sport. Qu'il fasse ça au plus haut niveau est ridicule", a conclu Hamann, qui a peut-être voulu faire référence à la finale du Mondial. Il est vrai qu’avec la VAR, ces simulations deviennent risquées voire complètement inutiles…