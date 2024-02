Une fin à la Iniesta pour Modric ?

Il n'y a pas de fumée sans feu, et cet incendie semble signifier la fin de Luka Modric au Real Madrid.

Le Croate ne fait plus partie de l'équipe et, 12 ans après son arrivée au Santiago Bernabéu, ses derniers mois au sein de l'équipe semblent se profiler à l'horizon. Le joueur de 38 ans a été titulaire jusqu'à la fin de la saison dernière, mais cette année, son rôle a été considérablement réduit.

Selon Relevo, sa mise sur la touche contre le RB Leipzig en Ligue des champions a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il se dirige vers la sortie. Modric n'a débuté que 15 des 36 matches de l'équipe cette saison et, bien qu'il n'en ait pas parlé publiquement, comme il l'avait fait au début de la saison, il est de plus en plus frustré par le manque de temps de jeu.

Un immense hommage pour Modric

À Valdebebas, on réfléchit déjà à la manière de préparer son départ. Les dirigeants madrilènes préfèrent éviter l'amertume et cherchent des moyens émotionnels et spéciaux de rendre hommage au légendaire Modric. L'une des options semble être d'annoncer son départ avant la fin de la saison et, à l'instar d'Andres Iniesta, de faire en sorte que les stades et les supporters lui rendent hommage tous les week-ends.

La raison pour laquelle Iniesta a été tant adulé n'est pas seulement due au fait qu'il était un joueur brillant, mais aussi parce qu'il a marqué le but de la victoire en Coupe du monde pour l'Espagne. Sa contribution est la plus emblématique de l'histoire du football espagnol. Modric n'est pas en reste concernant ses exploits avec la sélection croate, finaliste en 2018.