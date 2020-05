Une date émerge pour le retour de la Liga

La saison de Liga Liga reprendra avec le derby de Séville entre le FC Séville et le Real Betis qui aura lieu le 12 juin. Un vendredi soir.

Une information qui nous vient du programme espagnol El Partidazo de la Cadena Cope. Et selon cette source, la nouvelle sera officialisée dans un document qui sera envoyé à tous les clubs membres le 28 mai.

Un arbitre dénonce : "90% des arbitres espagnols sont en faveur du Real Madrid"

Des informations similaires avaient été publiées par AS et la Cadena Ser. Ces sources aveient en outre affirmé que la ligue prévoit de reprendre la campagne d'ici la mi-juin et espère terminer les 11 journées restantes d'ici la fin juillet.

Le directeur sportif du , Monchi, a déclaré: «Il n'y a pas de meilleur moyen pour la de revenir que ce derby. Ce sera une incitation de plus, car nous attendons tous avec impatience le retour du football et ce premier match sera magnifique. »

Le football espagnol avait été suspendu indéfiniment depuis la mi-mars juste avant le derby de Séville prévu au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.