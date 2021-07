Une bonne nouvelle à venir pour Mahrez

L’international algérien Riyad Mahrez devrait bientôt prolonger le contrat qui le lie à Manchester City.

L’idylle entre Riyad Mahrez et Manchester City est partie pour durer. Le champion d’Afrique a un contrat qui expire en 2023, et celui-ci pourrait bientôt être prolongé de quelques années.

Selon le Manchester Evening News, le club champion d’Angleterre envisage sérieusement de faire signer un nouveau bail à son ailier algérien. Une belle récompense pour celui qui sort d’une remarquable saison, avec 14 buts marqués et 9 passes décisives réussies.

Mahrez a pris du galon chez les Sky Blues et il a été parmi les grands artisans du retour au sommet du football anglais de la bande à Guardiola. Il est même aujourd’hui un titulaire en puissance de cette prestigieuse formation.

Mahrez exclut totalement un départ

Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à la chaine Youtube Oui Hustle, l’ancien de Leicester a déclaré qu’il ne pensait guère à un changement de clubs dans un futur proche. « Si j’ai envie d’aller plus haut ? Je ne vois pas ce qu’il y a de plus haut que City. Essayer un autre championnat ? Non, j’aime vraiment l’Angleterre et le football anglais est magnifique. Je n’ai pas envie de le quitter. Et j’ai des objectifs à aller chercher ».

Si Mahrez se plait du côté de l’Etihad Stadium, c’est aussi parce qu’il continue d’apprendre chaque jour auprès de l’un des meilleurs entraineurs de l’histoire. « Pep pour moi, c’était les années du Barça. Quand on était jeunes, on kiffait son équipe. Et quand tu vois qu’il te veut c’est flatteur. L’acclimatation (à Manchester City) ce n’était pas facile. Mais j’avais juste besoin d’adaptation. Ma relation avec Guardiola aujourd’hui ? Une relation coach-entraineur, c’est un coach de très grande envergure. Tout le monde connait ».