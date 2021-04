Un vaccin pour Messi !

Leo Messi et la sélection nationale argentine vont recevoir leur vaccin pour le Covid.

L'Argentine et Lionel Messi seront présents et participeront à la Copa America cet été, mais alors qu'ils devront recevoir la variante chinoise Sinovac du vaccin COVID-19. Comme l'une des conditions pour participer au tournoi, chaque membre du personnel et d'entraîneurs de l'équipe doit être vacciné.

Tv3 a rapporté jeudi que la Confédération sud-américaine de football a mis en place de telles règles, comme l'a expliqué le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.

"Cela donne à nos joueurs et à l'ensemble de l'environnement un outil de plus, car nous savons tous qu'une équipe n'est pas composée uniquement de joueurs, toute l'organisation aura la chance de se faire vacciner", a détaillé Dominguez.

Le Conmebol a reçu 50000 doses du vaccin Sinovac, bien que compte tenu du fait qu'il n'a pas encore été autorisé en Argentine, une partie de l'équipe nationale pourrait être obligée de se rendre en Uruguay pour recevoir son vaccin.

Suarez conseille à Messi de rester au Barça

Pour rappel, le grand ami de Messi, Luis Suarez, a conseillé à l'Argentin de rester au Barça au lieu de signer au PSG.

"Si Messi me demande mon avis, en tant qu'ami je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça, ça ne lui conviendrait pas", a expliqué l’Uruguayen jeudi soir sur TV3 en précisant évidemment que "la décision lui revient".

"La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné."