Barça ou PSG ? Luis Suarez conseille son ami Messi

Annoncé dans le viseur du PSG mais ayant une offre de prolongation du Barça, Messi ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine.

Javier Pastore avait décidé d’allumer une mèche, jeudi, dans les colonnes d’AS. En marge de la rencontre entre Manchester United et l’AS Roma, le meneur de la Louve était revenu sur ses années passées au PSG et avait livré une anecdote.

Depuis son arrivée dans la capitale française, l’Argentin avait vu les dirigeants du club faire de Messi un véritable rêve et en même temps un objectif. Dix ans ont coulé sous les ponts et le PSG n’a peut-être jamais été aussi proche de voir ce désir devenir une réalité.

En fin de contrat en juin, Lionel Messi ne s’est toujours pas exprimé sur son avenir. Depuis des mois et son envie de quitter le Barça l’été dernier, la Pulga avait mis les points sur les i. Il ne donnera sa décision qu’à l’issue de la saison, histoire d’avoir toutes les cartes en main.

L’arrivée de Joan Laporta à la présidence du Barça a redistribué les cartes et les fans barcelonais se mettent de nouveau à espérer voir le sextuple Ballon d’Or finir sa carrière au Camp Nou. C’est également l’avis de Luis Suarez, son ancien coéquipier mais surtout ami.

Poussé vers la sortie par l’ancienne direction du Barça, l’attaquant uruguayen n’a pas la dent dure contre son ancien club. Au contraire, il estime que Messi et les Blaugrana sont fait pour finir ensemble cette relation commencée il y a vingt ans.

L'article continue ci-dessous

"Si Messi me demande mon avis, en tant qu'ami je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça, ça ne lui conviendrait pas", a expliqué l’Uruguayen jeudi soir sur TV3 en précisant évidemment que "la décision lui revient".

"La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné."

Entre le PSG et le Barça, Luis Suarez a fait son choix. Il pourra d’ailleurs en glisser deux mots à Messi dans une semaine à l’occasion de ses retrouvailles avec le Camp Nou pour le choc Barça - Atlético Madrid.