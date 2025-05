"Un scandale", Gouiri pète un câble à cause de Greenwood

Marseille vs Brest

Amine Gouiri a critiqué l'UNFP pour avoir snobé ses coéquipiers, dont Mason Greenwood, lors de la remise de leurs prix de fin de saison.

Gouiri a fait écho aux critiques de son coéquipier Adrien Rabiot et de son entraîneur Roberto De Zerbi, qui estiment que leurs efforts ont été négligés. Dans une interview accordée à L'Équipe, l'attaquant a cité De Zerbi, Greenwood et Rabiot comme méritant une plus grande reconnaissance pour leurs efforts. Marseille a surmonté une mauvaise passe en mars, remportant quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1, terminant deuxième derrière le PSG.

Greenwood a terminé meilleur buteur du championnat à égalité avec Ousmane Dembélé, favori du Ballon d'Or, désigné joueur de l'année par l'UNFP. Les nominés ont été annoncés en avril, après que les Olympiens ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs. Rabiot avait auparavant exprimé son mécontentement, déclarant qu'il était « incroyable » de ne pas avoir été nommé dans l'équipe de la saison. De Zerbi a plaisanté en disant qu'il lui faudrait « cinq ou six cigarettes de plus » pour accepter l'idée que ses joueurs ne soient pas considérés comme dignes de reconnaissance par leurs pairs.

Gouiri a déclaré à propos de De Zerbi : « C'est un grand entraîneur. C'est un scandale qu'il n'ait même pas été nominé aux trophées UNFP. Tout le monde trouve normal qu'il soit deuxième avec cette équipe, mais c'est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le Championship, il a une nouvelle équipe. Ce qu'il fait est formidable. »

À propos de Greenwood, l'attaquant algérien a commenté : « C'est pareil, un scandale. C'est le meilleur buteur de Ligue 1 (à égalité avec Ousmane Dembélé). C'est un attaquant de classe mondiale. Jouer à ses côtés est un plaisir. Il n'a même pas eu besoin de temps d'adaptation, il peut jouer des deux pieds. »

Enfin, concernant Rabiot, Gouiri a déclaré : « C’est un triple scandale. Comment ne pas le faire jouer ? » Mais la meilleure réponse a été apportée sur le terrain. Adrien Rabiot est l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et il n’a pas besoin d’un trophée ni d’une grande équipe pour le prouver.

« La seule explication, c’est qu’au moment des votes, nous étions un peu moins bons. »

Les trophées UNFP sont décernés en fonction des votes des joueurs de l’élite française. Neuf des onze joueurs nommés dans l’équipe de la saison étaient des joueurs du PSG, seuls Lucas Chevalier (Lille) et Rayan Cherki (Lyon) ayant fait leur entrée dans l’équipe. Luis Enrique a été désigné entraîneur de l’année.