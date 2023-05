Un record pour Folarin Balogun après son but à Lens

Folarin Balogun a égalé le record du plus grand nombre de buts marqués par un Anglais au cours d'une saison de Ligue 1 en marquant contre Lens.

L'attaquant a mis fin à sa récente disette en convertissant un penalty pour ouvrir le score vendredi, portant son total à 19 buts en Ligue 1. Le dernier joueur anglais à avoir marqué autant de buts au cours d'une même campagne était Frederick Kennedy en 1935-1936. Balogun a désormais dépassé Glenn Hoddle, qui avait marqué 18 buts avec Monaco en 1988-89.

Les exploits du joueur de 21 ans en Ligue 1 ont incité les équipes nationales des États-Unis et d'Angleterre à envisager de l'appeler. L'attaquant est éligible pour jouer avec les deux équipes et a représenté les jeunes, mais sa carrière internationale n'a pas encore été décidée - l'attaquant est également éligible pour le Nigéria.

Son avenir en club est également incertain puisque le natif de New York est prêté par Arsenal à Reims et qu'il pourrait faire l'objet d'un transfert cet été, Marseille, l'AC Milan et le RB Leipzig étant intéressés par son recrutement.

Après le match de vendredi contre Lens, Reims affrontera Angers le 21 mai.