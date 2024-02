"Un pseudo journaliste en France", Emerse Faé allume violemment Jérôme Rothen

Dimanche soir, la Côte d’Ivoire est sacrée championne d’Afrique après avoir battu le Nigéria en finale de la 34e édition de la CAN.

La Côte d’Ivoire succède au Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Dimanche soir au Stade Alassane Ouattara, les Eléphants étaient aux prises avec les Super Eagles du Nigéria en marge de la finale dudit tournoi. Finalement, c’est le pays hôte qui a pris le dessus en s’imposant 1-2 devant les Nigérians.

Emerse Faé répond sèchement à Rothen

Ancien international milieu central de l’Equipe de France, Jérôme Rothen (13 capes, 1 but) a critiqué le niveau de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Après avoir réussi à amener la Côte d’Ivoire sur le toit de l’Afrique, celui qui a succédé à Jean-Louis Gasset en cours de la compétition a profité pour répondre à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Getty

« J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie. Il aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité », a déclaré l’ancien milieu de terrain du FC Nantes.

Rothen réplique à Faé

Très actif, Jérôme Rothen n’a pas tardé à répondre au tacle de l’homme fort actuel du staff technique de la Côte d’Ivoire. A travers son compte X (anciennement Twitter), l’ancien milieu gauche du SM Caen et de Bastia a attaqué directement Emerse Faé, qui a eu peur de l’indexer directement.

Getty

« Ça tombe bien on en parle à 18h dans Rothen s’enflamme sur RMC. Emerse Faé tu aurais pu citer mon nom! Tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donné). Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés », a écrit Jérôme Rothen.