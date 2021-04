Un prodige argentin attendu à Manchester City

Manchester City va accueillir en juillet prochain un jeune espoir argentin, répondant au nom de Dario Sarmiento.

Le prodige des Estudiantes Dario Sarmiento rejoindra Manchester City cet été, a confirmé vendredi le club argentin.

Sarmiento, 18 ans, a reçu beaucoup d'éloges depuis ses débuts dans l'équipe première de Pincha en 2019. Et il se prépare maintenant à rallier City, qui paierait des frais d'environ 20 millions d'euros pour le jeune attaquant.

Estudiantes a communiqué la nouvelle vendredi à travers une publication sur twitter. "Nous pouvons révéler que, une fois remplies les conditions fixées dans l'accord de transfert signé avec Manchester City, Dario Sarmiento rejoindra l'équipe anglaise à partir du 1er juillet", a expliqué le club de La Plata dans son communiqué. Chez les Eastlands, Sarmieno marchera sur les pas de son compatriote Sergio Aguero, lequel il ne fera d'ailleurs que croiser puisque le Kun est sur le départ.

City n'a pas encore confirmé la nouvelle, vu que l'annonce d'Estudiantes est intervenue lors du black-out des réseaux sociaux qui restera de mise pendant tout le week-end en Angleterre.

Avec l'arrivée de Sarmiento, City s'est offert un deuxième prodige sud-américain en l'espace d'une quinzaine de jours. Le club avait auparavant bouclé l'arrivée de Kayky, qui restera prêté à Fluminense jusqu'au début de 2022.

Le jeune Estudiantes n'a disputé qu'une poignée de matchs au niveau senior, mais ses capacités techniques et son brillant pied gauche lui ont valu l'admiration des légendes du club comme Alejandro Sabella. "C'est un garçon qui joue très bien, qui me donne l'espoir d'un bel avenir pour lui et pour nous tous qui aimons tant le club", a déclaré l'ancien patron de Pincha et de l'Argentine, décédé en décembre, à propos de Sarmiento.

Sabella s'est même mis à genoux devant le jeune espoir. Ce dernier avait raconté l'anecdote à ESPN: "Il est venu et m'a demandé si j'étais Sarmiento, j'ai dit oui et il s'est agenouillé. Il a dit que j'allais être une star, mais je dois être calme et vivre dans le présent. J'étais nerveux et je n'arrivais pas à y croire. Je jure que mes jambes tremblaient, je ne savais pas quoi dire. Je suis toujours nerveux quand je raconte l'histoire et que j'imagine ce moment."