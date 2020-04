Un premier manager réduit son salaire en Premier League

Eddie Howe (Bournemouth), est le premier entraîneur de Premier League à réduire son salaire.

Eddie Howe, le manager de , va renoncer à une partie de son salaire « pour toute la durée » de la crise économique et sanitaire induite par la pandémie de coronavirus..

Via un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, Bournemouth, 18e de , a indiqué que Howe et plusieurs membres de l'exécutif du club anglais avaient consenti à une baisse « significative et volontaire » de leur salaire afin que l'AFC puisse garantir « son avenir et celui de son personnel».

Un sacrifice financier conséquent qui sera en vigueur pendant « toute la durée » de la crise sanitaire. De quoi inspirer les grosses écuries anglaises ?